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Общество | Специалисты дали советы по ликвидации дефектов в доме на ул. Новоселов

19.10.2018|16:15
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В пятницу, 19 октября, на совещании в администрации Пензы обсуждалось заключение по результатам обследования жилого дома № 110 на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

Заключение подготовили специалисты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Они изучили проектно-сметную документацию и результаты повторных инженерных изысканий, а также провели комплексное обследование фундамента, кровли, парапетов здания и квартир, в которых образовались деформации. В итоге был сделан вывод об отсутствии угрозы обрушения здания.

На совещании в мэрии поступили конкретные предложения по устранению дефектов. Для этого рекомендуется устроить деформационные швы на кровле, усилить стены арматурными сетками, а внутренние поверхности заделать цементно-песчаным раствором с добавками глубокого проникновения.

«Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил оформить мероприятия по устранению деформаций в соответствии с градостроительными нормативами и направить их на проверку государственной экспертизы. Также УКСу поручено привлечь подрядные и субподрядные организации к устранению выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение месяца», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|19.10.2018 16:31|

Это не дефекты.Это преступление. Проверьте армирование фундамента на соответствие.

Гость|19.10.2018 16:34|

вода, вода, одна вода

Гость|19.10.2018 16:37|

Ну вот ни много под шаманить и все ок.

Гость|19.10.2018 17:37|

А что они еще напишут под заказ?

Имя: Гость
Комментарий:

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