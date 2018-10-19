19.10.2018 | 16:15

В пятницу, 19 октября, на совещании в администрации Пензы обсуждалось заключение по результатам обследования жилого дома № 110 на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

Заключение подготовили специалисты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Они изучили проектно-сметную документацию и результаты повторных инженерных изысканий, а также провели комплексное обследование фундамента, кровли, парапетов здания и квартир, в которых образовались деформации. В итоге был сделан вывод об отсутствии угрозы обрушения здания.

На совещании в мэрии поступили конкретные предложения по устранению дефектов. Для этого рекомендуется устроить деформационные швы на кровле, усилить стены арматурными сетками, а внутренние поверхности заделать цементно-песчаным раствором с добавками глубокого проникновения.

«Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил оформить мероприятия по устранению деформаций в соответствии с градостроительными нормативами и направить их на проверку государственной экспертизы. Также УКСу поручено привлечь подрядные и субподрядные организации к устранению выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение месяца», - сообщили в пресс-службе мэрии.