19.10.2018 | 11:23

В Пензе завершается строительство комплекса повторного использования промывной воды на очистных сооружениях водопровода. Благодаря переходу на замкнутый цикл использования технической воды сброс в городскую канализацию в 2019 году уменьшится на восемь миллионов кубометров. Такой объем используется ежегодно на площадке «Кирпичная» для промывки фильтров и отстойников.

На сегодня закончено строительство резервуара чистой воды на шесть тысяч кубометров. Объект введен в эксплуатацию. Он будет использоваться для промывки двух других резервуаров, а также позволит обеспечить необходимый запас питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Строительство цеха механического обезвоживания осадка выполнено на 80%. Установлено современное оборудование стоимостью более 45 миллионов рублей. С помощью технологии вибрационного отжима здесь будет выделяться полусухой осадок. Из специального бункера он будет грузиться на автотранспорт и вывозиться на поля очистных сооружений канализации.

Закончено строительство цеха по сгущению осадка. В железобетонные емкости диаметром 15 и глубиной 7 метров установлено оборудование для сбора ила.

Также завершилось строительство резервуара-усреднителя. На данный момент ведется отделка помещения насосной станции. В резервуар будет поступать осветленная вода из камер сгустителей. Она будет использоваться вновь для очистки отстойников и фильтров.

Общий объем инвестиций в модернизацию очистных сооружений превысит 200 миллионов рублей. Внедрение замкнутого цикла позволит не только значительно уменьшить экологическую нагрузку на Суру, но и сократить затраты на производство очищенной воды, в том числе и за счет уменьшения нагрузки на насосы. Им больше не нужно будет гнать восемь миллионов кубометров воды на расстояние 14 километров от Сурского водохранилища до очистной станции, а затем дальше по коллекторам канализации.

На площадке «Кирпичная» проложены новые коммуникации и трубопроводы. Идет асфальтирование внутренних дорог и благоустройство территории. До конца года планируется завершить все пусконаладочные работы. Объект начнет функционировать по новой технологии в 2019 году.