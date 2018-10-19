Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги ДЮЦ «Спутник» постоянно проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях. Такие встречи с первоклассниками прошли в лицее № 73 и средней школе № 50.
Инспекторы и педагоги подготовили увлекательное путешествие в страну дорожной безопасности и посвятили первоклашек в пешеходы. Ребята продемонстрировали знание дорожных знаков, правил перехода проезжей части, а также норм поведения на дороге. Юные лицеисты исполнили танцевальный номер, призывая всех соблюдать правила дорожного движения.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции и студенты Пензенского колледжа культуры и искусств организовали в центре города Пенза тематическую акцию «Засветись!»
Инспекторы ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой строго соблюдать правила перехода проезжей части, быть внимательным на дороге и использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток. После чего студенты станцевали в ярких жилетах.
В завершение акции пешеходам вручили световозвращающие элементы, а также разъяснили, как их использовать.
И почему только первоклашек обучают. Информация должна быть с любыми возрастными группами, вплоть до бабушек-старушек, которые бегут через дорогу, с молодыми и немолодыми людьми, которые себя не обозначают на пешеходных переходах и водители, просто могут и не заменить или не понять - пешеход будет переходить дорогу или нет. СО ВСЕМ НАСЕЛЕНИЕМ НАДО РАБОТАТЬ.