19.10.2018 | 15:31

Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги ДЮЦ «Спутник» постоянно проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях. Такие встречи с первоклассниками прошли в лицее № 73 и средней школе № 50.

Инспекторы и педагоги подготовили увлекательное путешествие в страну дорожной безопасности и посвятили первоклашек в пешеходы. Ребята продемонстрировали знание дорожных знаков, правил перехода проезжей части, а также норм поведения на дороге. Юные лицеисты исполнили танцевальный номер, призывая всех соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции и студенты Пензенского колледжа культуры и искусств организовали в центре города Пенза тематическую акцию «Засветись!»

Инспекторы ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой строго соблюдать правила перехода проезжей части, быть внимательным на дороге и использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток. После чего студенты станцевали в ярких жилетах.

В завершение акции пешеходам вручили световозвращающие элементы, а также разъяснили, как их использовать.