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Общество | Пензенские студенты и преподаватели сдали кровь в мобильном пункте

19.10.2018|14:29
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Автобус с самого утра притягивал десятки студентов и преподавателей Пензенского технологического университета. Около учебного заведения припарковался мобильный пункт забора крови. Несмотря на бодрящую погоду, доноры терпеливо ждали своей очереди.

«Много людей, которые нуждаются в крови, с малокровием, поэтому нужно помогать», - отметил студент Александр Кишенин.

На входе доноров встречала команда врачей. Необходимо было оценить состояние каждого визитера.

«Определяются показатели гемоглобина, измеряется артериального давления, проводятся беседа, анкетирование, после этого принимается решение о процедуре кроводачи. Для женщин-доноров гемоглобин не должен быть ниже 120, для мужчин - ниже 130», - пояснил врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

После за дело брались специалисты с иглой: находили вены, обрабатывали кожу и приступали к забору. Максимально допустимая доза сдачи крови - 400-450 миллилитров.

«Отлично, первый раз, вполне нормально, рука только немножко онемела», - рассказал студент Сергей Степанов.

Для восстановления донорам дается два дня, в течение которых они имеют право не посещать занятия и не работать. При этом следует придерживаться рекомендаций.

«Пить больше жидкости, есть больше полезных продуктов железосодержащих - мясо, гречку, яблоки. Воздержаться от посещения сауны и бани. Не употреблять алкоголь, не курить», - рекомендовала менеджер Пензенского областного клинического центра крови Мария Матюкина.

В этот день банк донорской крови в целом пополнился на 18 литров.

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