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Общество | Минлесхоз пообещал вывезти как можно больше лосей из Заречного

19.10.2018|15:51
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Лоси из неофициального символа закрытого города превращаются в недругов местных жителей. Все чаще сохатые оказываются героями сводок происшествий - то на людей нападают, то автомобилям вредят.

Смотреть на бесчинства животных здесь больше не собираются. Глава Заречного обратился в региональное министерство лесного хозяйства и природопользования с просьбой избавить город от зверей.

«Минлесхоз на самом деле нацелен вывезти в этом году. Гарантировать, конечно, что вывезут всех лосей, они не берутся, но что готовы забрать максимальное количество лосей - минлесхоз об этом говорит», - сообщила директор Управления материально-технического обеспечения г. Заречного Татьяна Пчелинцева.

Спецоперации по вывозу лосей из Заречного проводят с 2014 года. Обычно приступают к отлову животных после того, как выпадет снег. Их усыпляют и готовят к транспортировке. Пробуждаются сохатые уже в другом месте, к примеру, в угодьях Золотаревского лесничества или в Кузнецкой чаще.

Сейчас, по оценке экологов, в Заречном обитает около 15 взрослых особей. Опасность парнокопытные представляют в брачный период, когда при борьбе за самку пускают в ход рога.

«При встрече с ними не нужно привлекать к себе внимание и смотреть ему в глаза, потому что лоси могут принять это за угрозу и могут вести себя непредсказуемо. Не нужно тыкать в него палками, не нужно пытаться его сфотографировать, потому что вспышка может напугать животное», - предупредила инженер-эколог Управления материально-технического обеспечения г. Заречного Кристина Панина.

Об этих рекомендациях жителям не стоит забывать до тех пор, пока лоси в городе. Вопрос о вывозе животных решается в министерстве лесного хозяйства области.

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Гость|19.10.2018 19:01|

Чо, прям все 64 тыщи?

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