19.10.2018 | 14:30

В Пензенской области родители не доверяют школьным психологам. Не идут им навстречу и учителя, отмечая, что молодые специалисты ничего не понимают. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова на экстренном заседании круглого стола «Защитим детей от терроризма» в пятницу, 19 октября.

«Да, число ставок увеличили, но, чтобы они (школьные психологи. - Прим. ред.) стали компетентными и опытными, нужно время», - признала детский омбудсмен.

Елена Столярова акцентировала внимание, что трагедия в Керчи, где в колледже были убиты 21 человек и около 50 получили ранения, - это то же самое, что произошло в меньших масштабах 15 января в Перми (двое 16-летних подростков пришли в учебное заведение и устроили там резню) и 19 января в Бурятии (подросток ворвался на занятия к семиклассникам, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар).

«Везде преступниками были несовершеннолетние дети, и все они из неблагополучных семей. Речь идет не о материальном неблагополучии, а об отношениях внутри семьи. Дети, одинокие, потерянные, находили общение в деструктивных группах и коллективах. Молодой человек (в Керчи. - Прим. ред.) не в один день все решил, он шел долго к этому, и его озлобленность, потерянность... Папа с ними не жил, мама деструктивными вещами занималась», - отметила Елена Столярова.

Она подчеркнула, что взрослым часто не удается добраться до внутреннего мира ребенка и работа с родителями подростков является крайне важной. Многие из них не знают, что происходит с детьми в свободное время, кто оказывает на них влияние.

«В течение последних трех лет я почти каждый день встречаюсь с родителями. Отчуждение между ними и детьми есть, и не все родители готовы сегодня обратиться к специалистам за помощью», - констатировала Елена Столярова.

По ее мнению, в Пензенской области не хватает детских психиатров и очень слабое сопровождение деструктивно настроенных людей.

«Нам нужно еще раз со школьными психологами разобрать все случаи и понять, как нам выявлять деструктив у несовершеннолетних детей, чтобы вовремя им помогать и предупреждать эти чудовищные события», - отметила Елена Столярова.

При этом уполномоченный по правам ребенка добавила, что структур, которые занимаются детьми, много, но существует большая проблема с межведомственным взаимодействием. «В соответствии с федеральным законодательством, законом о персональных данных не передают сведения. В частности, наркологическая больница», - пояснила она.

По мнению Елены Столяровой, следователи, работающие с подростковой преступностью и изучающие мотивы юных злоумышленников, должны встречаться с педагогическим сообществом и делиться информацией, возможно, не называя фамилий.