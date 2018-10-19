19.10.2018 | 10:46

В ближайшее время ожидается подорожание жилищных кредитов Сбербанка примерно на 0,6%. О предстоящем повышении ипотечной ставки Сбербанк предупредил застройщиков. Это произойдет с 22 октября текущего года.

Повышение не коснется заявок, поданных в Сбербанк на одобрение до 22 октября. Поэтому тем, кто задумался о покупке квартиры в кредит, лучше принять решение сейчас.

То, что ипотека будет дорожать, стало понятно в сентябре, когда Центробанк впервые с декабря 2014 года поднял ключевую ставку. Она выросла на 0,25 процентного пункта - до 7,5%. После решения ЦБ большинство кредиторов объявили о повышении ипотечных ставок. В октябре рост составил 0,5 - 1%. Крупнейшие игроки ипотечного рынка - Сбербанк и ВТБ - до сих пор выдерживали паузу.

В 2018 году Пензенское отделение Сбербанка выдало вдвое больше кредитов, чем в 2017-м. Общий объем предоставленных заемщикам средств составил 5 миллиардов рублей. Ставка на покупку новостроек составляет 9,2 - 9,5%. В ближайший понедельник ставки могут вырасти до 9,8 - 10,1%.

Эксперты считают, что снижения ставок не стоит ожидать ни в этом году, ни в следующем. Центробанк увеличил прогнозы по инфляции на 2019 год. Впрочем, потрясений на рынке жилищного кредитования тоже не предвидится. Застройщики вместе с банками разрабатывают совместные программы с комфортным для покупателя процентом по ипотеке.

Крупнейшая, по данным Единого реестра застройщиков России, строительная компания Пензенской области - ГК «Территория жизни» - активно сотрудничает с банками по программам субсидирования. Оформить ипотеку на квартиру в жилом комплексе «Арбековская застава» сегодня можно по сниженным процентам: разницу между базовой и предлагаемой ставками компенсирует застройщик. Так, ипотека от Сбербанка обойдется покупателю уже не в 9,2 - 9,5%, а в 7,6 - 7,9%. Однако после 22 октября ставка может быть увеличена.

ВТБ готов предложить покупателям квартир в «Арбековской заставе» скидку в 0,5% - в этом случае процент по кредиту составит не 9,6%, а 9,1%. Партнерская ставка Бинбанка - 8,5% вместо базовой в 9%.

Подобрать наиболее выгодный и приемлемый для семьи вариант жилищного кредитования поможет ипотечный брокер группы компаний «Территория жизни». Он готов проконсультировать потенциальных новоселов ЖК «Арбековская застава» в любой день, кроме воскресенья, с 9:00 до 18:00. Телефон отдела продаж - 8 (8412) 203-000. Вы также можете воспользоваться ипотечным калькулятором на сайте территорияжизни.рф.