Для детсадовцев в Арбекове провели уроки правильного питания

19.10.2018 | 09:37

В детских садах Пензы прошли уроки правильного питания «Какова еда и питье, таково и житье». Акцию организовали после подведения итогов диспансеризации 2017 года. Она показала, что заболевания органов пищеварения - одни из самых распространенных у несовершеннолетних.

«Почти 60% детей питаются неправильно, четверть детей школьного возраста имеют избыточную массу тела», - констатировала врач-педиатр областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина. Ее слова приводит пресс-служба регионального минздрава.

Первые занятия прошли в трех подготовительных группах детсадов в микрорайоне Арбеково. Малыши продемонстрировали прочные знания о вредных продуктах, но многие признались, что употребляют их в пищу.

«Важно, чтобы родители понимали, что организм ребенка в любом возрасте нуждается в качественных белках и жирах, правильных углеводах, витаминах, а в сосисках, колбасе, чипсах, бургерах и лимонаде они отсутствуют. Зато в избытке сахар, трансжиры, пищевые добавки и красители, приводящие к аллергическим реакциям, болезням желудочно-кишечного тракта, а позже - к ожирению, сахарному диабету, болезням сердца и сосудов», - подчеркнула Анастасия Филюшкина.

Согласно рекомендациям специалистов, дошкольникам ежедневно необходимо есть мясо, крупы, молочные продукты, 400-500 г овощей и фруктов, 2-3 раза в неделю - рыбу, яйцо, творог. В день должно быть 4-5 приемов пищи. На завтрак, обед и ужин ребенку требуется горячее.

«В качестве третьего блюда следует отдавать предпочтение свежевыжатым сокам, напиткам, приготовленным из свежих и замороженных фруктов и ягод, а в качестве питья предлагать только чистую воду», - резюмировали в минздраве.