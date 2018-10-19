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Общество | Для детсадовцев в Арбекове провели уроки правильного питания

19.10.2018|09:37
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В детских садах Пензы прошли уроки правильного питания «Какова еда и питье, таково и житье». Акцию организовали после подведения итогов диспансеризации 2017 года. Она показала, что заболевания органов пищеварения - одни из самых распространенных у несовершеннолетних.

«Почти 60% детей питаются неправильно, четверть детей школьного возраста имеют избыточную массу тела», - констатировала врач-педиатр областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина. Ее слова приводит пресс-служба регионального минздрава.

Первые занятия прошли в трех подготовительных группах детсадов в микрорайоне Арбеково. Малыши продемонстрировали прочные знания о вредных продуктах, но многие признались, что употребляют их в пищу.

«Важно, чтобы родители понимали, что организм ребенка в любом возрасте нуждается в качественных белках и жирах, правильных углеводах, витаминах, а в сосисках, колбасе, чипсах, бургерах и лимонаде они отсутствуют. Зато в избытке сахар, трансжиры, пищевые добавки и красители, приводящие к аллергическим реакциям, болезням желудочно-кишечного тракта, а позже - к ожирению, сахарному диабету, болезням сердца и сосудов», - подчеркнула Анастасия Филюшкина.

Согласно рекомендациям специалистов, дошкольникам ежедневно необходимо есть мясо, крупы, молочные продукты, 400-500 г овощей и фруктов, 2-3 раза в неделю - рыбу, яйцо, творог. В день должно быть 4-5 приемов пищи. На завтрак, обед и ужин ребенку требуется горячее.

«В качестве третьего блюда следует отдавать предпочтение свежевыжатым сокам, напиткам, приготовленным из свежих и замороженных фруктов и ягод, а в качестве питья предлагать только чистую воду», - резюмировали в минздраве.

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Гость|19.10.2018 10:18|

penzainform.ru писал(a):

Важно, чтобы родители понимали, что организм ребенка в любом возрасте нуждается в качественных белках и жирах,

Где родителям взять качественное питание если его не продают. ВАЖНО что бы был ГОСТ на продукты питания, а это уже вопрос не к родителям.

Гость|19.10.2018 10:51|

Для директоров детсадов и школ нужно такие семинары проводить. Чтоб не воровали продукты питания из столовых подведомственных учреждений и оплачивали свои обеды,как все в школе,а не кушали нахаляву.

Гость|19.10.2018 11:13|

penzainform.ru писал(a):

Для детсадовцев в Арбекове провели уроки правильного питания
"в АрбековО"

Гость|19.10.2018 11:20|

и несклоняемые варианты стали настолько широко распространенными, что изначально единственно правильный склоняемый вариант сегодня многими воспринимается как ошибочный (см. приведенные выше слова блогера). Когда-то А. А. Ахматова возмущалась, если при ней говорили мы живем в Кратово вместо мы живем в Кратове, а писатель В. И. Белов саркастически предлагал говорящим живу в Кемерово по такому же образцу произносить из окно. В наши же дни порчей языка многие считают именно такое употребление – в Кратове, в Строгине, в Пулкове – т. е. соответствующее строгой литературной норме.

Гость|19.10.2018 11:32|

Гость писал(a):

и несклоняемые варианты стали настолько широко распространенными, что изначально единственно правильный склоняемый вариант сегодня многими воспринимается как ошибочный (см. приведенные выше слова блогера). Когда-то А. А. Ахматова возмущалась, если при ней говорили мы живем в Кратово вместо мы живем в Кратове, а писатель В. И. Белов саркастически предлагал говорящим живу в Кемерово по такому же образцу произносить из окно. В наши же дни порчей языка многие считают именно такое употребление – в Кратове, в Строгине, в Пулкове – т. е. соответствующее строгой литературной норме.
У здешних редакторов и корректоров особое отношение к микрорайону Арбеково. Хотя они может быть и выросли в Пензе но они для пензяков ЧУЖАКИ ибо правда.

Имя: Гость
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