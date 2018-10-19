19.10.2018 | 15:25

Еще немного, и двери храма в микрорайоне Заря откроются для прихожан. На днях строители завершили ремонт входных групп, вставили окна. Осталось самое сложное - крыша. Ее каркас уже полностью обшит влагозащитным материалом и деревом, после чего все закроют металлическими листами.

На высоте 22 метров бригада рабочих из Украины установила специальную конструкцию, расположив ее на самой верхушке церкви. Сюда уже в воскресенье должны водрузить 200-килограммовый купол.

«Слава богу, погода позволяет, как чувствует, и бог нам помогает в этом и дает погоду, потому что если ветра - будет тяжело. Сейчас, слава богу, уже поставили каркас, крышу вот обрешетили и будем ставить купол», - поделился бригадир Михаил Рудей.

В помещении еще не успели убрать строительные леса и мусор, но общая картина нового дома Божьего уже видна.

Внутри будет располагаться алтарь, как и было, когда часовня Благовещения Пресвятой Богородицы украшала Соборную площадь. Ее там устанавливали временно - на период строительства главного собора губернии. Затем деревянный православный храм разобрали по бревнышку и перевезли в Зарю.

Вместе с местом расположения изменилось и название часовни. По благословению владыки Серафима она посвящена царской семье - страстотерпцам Николаю II, царице Александре и их чадам.