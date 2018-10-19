Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|19 окт 2018|19:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

Общество | Часовню Благовещения Пресвятой Богородицы перевезли в микрорайон Заря

19.10.2018|15:25
Печать

Еще немного, и двери храма в микрорайоне Заря откроются для прихожан. На днях строители завершили ремонт входных групп, вставили окна. Осталось самое сложное - крыша. Ее каркас уже полностью обшит влагозащитным материалом и деревом, после чего все закроют металлическими листами.

На высоте 22 метров бригада рабочих из Украины установила специальную конструкцию, расположив ее на самой верхушке церкви. Сюда уже в воскресенье должны водрузить 200-килограммовый купол.

«Слава богу, погода позволяет, как чувствует, и бог нам помогает в этом и дает погоду, потому что если ветра - будет тяжело. Сейчас, слава богу, уже поставили каркас, крышу вот обрешетили и будем ставить купол», - поделился бригадир Михаил Рудей.

В помещении еще не успели убрать строительные леса и мусор, но общая картина нового дома Божьего уже видна.

Внутри будет располагаться алтарь, как и было, когда часовня Благовещения Пресвятой Богородицы украшала Соборную площадь. Ее там устанавливали временно - на период строительства главного собора губернии. Затем деревянный православный храм разобрали по бревнышку и перевезли в Зарю.

Вместе с местом расположения изменилось и название часовни. По благословению владыки Серафима она посвящена царской семье - страстотерпцам Николаю II, царице Александре и их чадам.

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2018 18:46|

были гастролирующие мощи.

А тут сразу гастролирующий храмик!

Гость|19.10.2018 18:47|

А что это сектанты начали превозносить кровавого Николая?

Гость|19.10.2018 19:03|

Храм будет принадлежать УПЦ?

Гость|19.10.2018 19:05|

Будет временным пристанищем для жителей Зари из разрушающихся домов.

Гость|19.10.2018 19:09|

А Васька слушает и ест! Даёшь доход на приход!

Гость|19.10.2018 19:17|

а если и тут доходов не будет - куда повезут?

Гость|19.10.2018 19:26|

Строят представители УПЦ, значит и доход пойдет туда.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 