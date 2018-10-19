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Общество | Больше половины пензенцев ничего не знают об остеопорозе

19.10.2018|15:13
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В пятницу, 19 октября, в Пензе прошла информационная акция «Жизнь требует движений». Она была приурочена к Дню борьбы с остеопорозом, который отмечается 20 октября.

«Остеопороз - это заболевание, при котором снижается плотность костной ткани из-за потери кальция. Кости становятся слишком хрупкими, что приводит к ослаблению скелета, увеличению риска переломов, особенно позвоночника, предплечья, тазобедренных и плечевых суставов. Вылечить остеопороз невозможно, поэтому необходимо проводить профилактику его возникновения, начиная с раннего детства», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Специалисты областного центра медицинской профилактики и студенты областного медицинского колледжа вышли на улицу Московскую, чтобы рассказать пензенцам о мерах, направленных на предупреждение остеопороза и укрепление костной ткани: правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек.

Опрос, проведенный среди горожан, показал, что более 50% не осведомлены о проблеме остеопороза. Все участники акции получили брошюры «Полюбите свои кости» о профилактике этого заболевания.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
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Гость|19.10.2018 15:30|

Для правильного питания нужна нормальная зарплата и пенсия. На те деньги,что получают в Пензе,даже сдохнуть нормально не получиться.

Гость|19.10.2018 16:15|

тся

Гость|19.10.2018 16:15|

Совершенно верно.

Гость|19.10.2018 16:17|

penzainform.ru писал(a):

Вылечить остеопороз невозможно
для создания технологии, метода

полного излечивания от остеопороза

сколько денежных грантов выделили в Российской Федерации в Пензенской области

врачам, исследователям, ученым, изобретателям

в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.

выделили хоть 10 копеек

Имя: Гость
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