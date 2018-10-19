19.10.2018 | 15:13

В пятницу, 19 октября, в Пензе прошла информационная акция «Жизнь требует движений». Она была приурочена к Дню борьбы с остеопорозом, который отмечается 20 октября.

«Остеопороз - это заболевание, при котором снижается плотность костной ткани из-за потери кальция. Кости становятся слишком хрупкими, что приводит к ослаблению скелета, увеличению риска переломов, особенно позвоночника, предплечья, тазобедренных и плечевых суставов. Вылечить остеопороз невозможно, поэтому необходимо проводить профилактику его возникновения, начиная с раннего детства», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Специалисты областного центра медицинской профилактики и студенты областного медицинского колледжа вышли на улицу Московскую, чтобы рассказать пензенцам о мерах, направленных на предупреждение остеопороза и укрепление костной ткани: правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек.

Опрос, проведенный среди горожан, показал, что более 50% не осведомлены о проблеме остеопороза. Все участники акции получили брошюры «Полюбите свои кости» о профилактике этого заболевания.