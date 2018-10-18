18.10.2018 | 18:24

Во что только ни кутаются и какие грелки ни прикладывают жители поселка Колышлей. На улицу выходят, чтобы погреться. Ситуация с отоплением никак не наладится, хотя официально его дали 1 октября.

«Затопили только в ночь, чуть тепленькие батареи. Утром, в 7 часов, уже все - батареи холодные. День не топят, вечером опять подтапливают. А выставят они за полный месяц. Фактически они день не топят», - пожаловалась Надежда Клят.

К особому графику подачи тепла жители Гагаринского микрорайона поселка Колышлей никак не привыкнут. Чуть ли не по часам батареи то нагреваются, то остывают.

Директор местного ресурсоснабжающего предприятия утверждает, что все по правилам.

«Разрабатывается под среднесуточную температуру наружного воздуха, и котельная работает на основании температурного графика, производя в подающем трубопроводе температуру в соответствии с расчетом», - сообщил директор ООО «Ресурс» Роман Салмин.

У Ольги Даниловой двое детей. В их комнате пришлось утеплять стены, а чтобы дети не простудились, включают газ.

«Встаю каждый день в 5 часов утра, чтобы хотя бы до 7, пока они просыпаются, было немного в квартире тепло. В квартире составляет где-то примерно 14-15 градусов, а уже если подтопить, то будет около 18. Или включаем конвектор», - рассказала Ольга Данилова.

К системе центрального отопления подключены 17 домов на улицах Гагарина, Пензенской, Рабочей, Первомайской, а также детский садик.

«Пусть делают перерасчет! Все за то, чтобы сделали перерасчет», - отметила Мария Матыенко.

В старых двух- и трехэтажках счетчиков на тепловую энергию нет. Поэтому жители платят по нормативу в зависимости от площади квартиры. При этом они уверены, что коммунальную услугу они получают некачественную и не в полном объеме.

Один из вариантов - отказаться от ресурсоснабжающего предприятия, перейти на индивидуальное газовое отопление и самостоятельно регулировать температуру в квартире. Однако для этого нужно согласие 100% собственников.