18.10.2018 | 09:52

В текущем году в Пензе запланировано снести 116 многоквартирных домов. Из них 45 уже ликвидированы, 3 - готовы к процессу, 12 - переданы в департамент ЖКХ для дальнейшего сноса, а 26 находятся в городской казне и имеют статус расселенных.

Об этом шла речь на совещании в администрации Пензы, которое прошло в среду, 17 октября.

«Если основания для сноса есть, нужно это делать в оперативном порядке», - подчеркнул глава администрации города Виктор Кувайцев.

Еще 30 домов пока снести невозможно. Причиной этому стали затянувшиеся судебные разбирательства, связанные с отказом жильцов добровольно выселиться из аварийного фонда. Мэр поручил ускорить процесс в пределах полномочий муниципалитета.

«Аварийные дома, помещения которых граждане покидать отказываются, находятся на постоянном контроле. Учитывая степень изношенности зданий и их непригодность к проживанию, такие дома регулярно посещают ответственные лица для изучения обстановки и проведения бесед с жильцами о небезопасном нахождении в этих домах», - сообщает пресс-служба мэрии.