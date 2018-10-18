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Общество | В Пензе жители 30 аварийных домов отказываются стать новоселами

18.10.2018|09:52
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В текущем году в Пензе запланировано снести 116 многоквартирных домов. Из них 45 уже ликвидированы, 3 - готовы к процессу, 12 - переданы в департамент ЖКХ для дальнейшего сноса, а 26 находятся в городской казне и имеют статус расселенных.

Об этом шла речь на совещании в администрации Пензы, которое прошло в среду, 17 октября.

«Если основания для сноса есть, нужно это делать в оперативном порядке», - подчеркнул глава администрации города Виктор Кувайцев.

Еще 30 домов пока снести невозможно. Причиной этому стали затянувшиеся судебные разбирательства, связанные с отказом жильцов добровольно выселиться из аварийного фонда. Мэр поручил ускорить процесс в пределах полномочий муниципалитета.

«Аварийные дома, помещения которых граждане покидать отказываются, находятся на постоянном контроле. Учитывая степень изношенности зданий и их непригодность к проживанию, такие дома регулярно посещают ответственные лица для изучения обстановки и проведения бесед с жильцами о небезопасном нахождении в этих домах», - сообщает пресс-служба мэрии.

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Гость|18.10.2018 10:33|

Из центра переезжать в Зарю?

Много будет желающих из Октябрьского сада в Зарю переехать?

Гость|18.10.2018 10:44|

Гость писал(a):

Из центра переезжать в Зарю?

Много будет желающи

Ну и что? Сколько угодно людей переехало из центра в Зарю, да еще и сражались с властями города за право переехать,теперь правда сожалеют.

Гость|18.10.2018 10:59|

Ну и пусть живут не в Заре, а в центре. В бараках и шалашах. Только нечего кричать, какие у них дома разваливающиеся. И что их все бросили

Гость|18.10.2018 11:01|

Вы дома сначала качественные для людей постройте.

На программу по переселению из аварийного жилья выделяются государственные деньги. В Заре некоторые дома стоят с трещинами и плесенью. Почему не было соответствующего контроля за строительством?

Инфраструктуру в Заре нужно развивать не черепашьими шагами.

Гость|18.10.2018 11:02|

За 101 километр всегда высылали бывших зеков и неблагонадёжных. В городе в нормальную высотку людей нельзя переселить?

Гость|18.10.2018 11:03|

город выселяя людей получает землю которая стоит очень дорого, а дает людям квартиры копеечные

Гость|18.10.2018 11:37|

Раз отказываются - отдайте эти квартиры тем кто возьмет. Например, молодым специалистам, инженерам. А эти пусть живут в бараках

Гость|18.10.2018 11:56|

Да, наверное,залупили за свои развалюхи,как за дворцы в Ницце и не хотят переезжать!

Страсть к халяве у нашего населения неистребима!

Гость|18.10.2018 12:06|

Держитесь братья!!!

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