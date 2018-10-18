18.10.2018 | 09:03

Группа компаний «Территория жизни» активно продвигает smart-стандарты (от английского smart - умный, мудрый). Им посвящен один из разделов нового сайта, который компания запустила 15 октября.

Smart-стандарты предусматривают продуманный подход к планировке любой территории, будь то двор, подъезд или сама квартира. В жилом комплексе «Арбековская застава», утверждает застройщик, нет ни одного бесполезного квадратного метра. Все продумано до мелочей ради удобства жильцов.

У подъездной двери в новых домах не видно лестницы: вход в подъезд и далее к лифтам осуществляется «с отметки ноль». Это значит, что мамам с колясками и людям в инвалидных креслах не придется преодолевать крутые подъемы, да и активным детям будет удобно заносить в подъезд велосипеды. Для их хранения, кстати, в холлах «умных» домов предусмотрено отдельное помещение. Здесь же можно будет оставить и детскую коляску. Также в холле имеется комфортная зона ожидания, санузлы и даже зона, где после прогулки можно помыть лапы домашнему питомцу.

Еще одно достоинство smart-домов - безопасность. В них предусмотрены система видеонаблюдения, дымоудаления и автоматического оповещения о пожаре. Стояки холодной и горячей воды в новых домах ЖК «Арбековская застава» вынесены в подъездные коридоры, таким образом коммуникации не занимают места внутри помещения.

Внутри квартир также применяются smart-стандарты. К примеру, дизайнеры увеличили размер каждого окна. За счет этого в квартирах стало на 30% светлее, чем в помещениях с обычными окнами.

«Умные» планировки пользуются популярностью у пензенцев. В 12-м строении, которое будет заселяться одним из первых, из 235 smart-квартир продана уже половина. В строении № 13, заселиться в которое жильцы смогут в 2019 году, свободными остается лишь треть квартир.

Забронировать свою «умную» жилплощадь можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000.