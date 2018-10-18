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Общество | В Пензе организовали семинар для стоматологов региона

18.10.2018|16:32
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Что делать, если человеку стало плохо и он потерял сознание, сидя в стоматологическом кресле, рассказали пензенским дантистам на специальном семинаре. Лекцию прочитал врач-анестезиолог из Волгограда Влад Маркелов.

В России известно о нескольких трагических случаях, когда пациенты умирали прямо в кабинете зубного врача. В Пензенской области подобных фактов гибели людей, к счастью, зафиксировано не было. Между тем простая пломбировка зуба может привести к летальному исходу.

«Стоматология - это одна из самых сложных дисциплин, при вмешательствах в которой нужно знать очень много. Мы относимся больше к хирургической специальности, и во время всех манипуляций нужно иметь в виду, что пациент при введении лекарств или каких-то процедурах может оказаться в неотложном состоянии», - отметила главный врач ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» Елена Блащук.

Кроме того, на самочувствие некоторых больных действуют и стрессовая ситуация. Ведь не секрет, что есть немало людей, которым становится не по себе при виде одной только бормашины.

В четырехдневном семинаре приняли участие около 400 стоматологов из Пензы и области. Такие мероприятия в городе проводят регулярно.

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