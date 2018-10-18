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Общество | Прокуратура выявила нарушения прав детей, оставшихся без родителей

18.10.2018|13:32
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Прокуратура выявила нарушения имущественных прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как оказалось, органы опеки и попечительства не всегда должным образом контролируют соблюдение интересов юных жителей Пензенской области, переданных в замещающие семьи.

Так, в Лопатинском районе в отчете попечителя отсутствовали сведения о закрепленном за ребенком жилье. Документ утвердил местный отдел образования.

В Малосердобинском районе в личном деле несовершеннолетнего не оказалось актов сохранности принадлежащего ему жилого помещения в Пензе. Орган, контролирующий приемных родителей, никаких запросов на проведение проверок и предоставление сведений в областной центр не направлял.

В Первомайском районе Пензы пять опекунов не представили отчеты о том, что происходит с недвижимостью, закрепленной за их подопечными. Аналогичные нарушения выявлены в Земетчинском и Пензенском районах области, а также в Железнодорожном районе Пензы.

В Кузнецке несколько десятков детей не получали алиментов. Представители 26 юных горожан не стали обращаться в службу судебных приставов, 11 исполнительных листов было отозвано. Несмотря на это, специалисты органа опеки и попечительства мер к защите имущественных прав детей не принимали.

«Прокурорами внесены представления руководителям органов опеки и попечительства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|18.10.2018 15:11|

Пороть недобросовестных алиментщиков на площади. как детей строгать, так они тут. а как за них ответственность нести - куку.

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