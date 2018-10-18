18.10.2018 | 09:51

Представители Пензенского филиала ООО «Экопром» проводят встречи с главами районов Восточной и Западной зон с целью согласования транспортных потоков коммунальных отходов от мусорообразователей до операторов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО).

Региональным оператором по обращению с отходами уже сформированы маршруты специализированных машин, которые будут осуществлять сбор и транспортировку ТКО на обслуживаемых территориях.

Также определены способы сбора отходов во всех населенных пунктах Восточной и Западной зон, оптимальные места для контейнерных площадок, графики бестарного (мешкового) вывоза отходов.

«На сегодняшний день услуга по сбору и вывозу ТКО оказывается ориентировочно 70% жителей Восточной и Западной зон. С 1 января 2019 года региональный оператор организует комплексную коммунальную услугу по сбору, транспортированию, обработке и захоронению отходов на всей вышеуказанной территории.

Кроме того, кардинально меняются потоки ТКО: если раньше мусор из небольшого поселка вывозился трактором в соседние лесопосадки, то сейчас в соответствии с Терсхемой (Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением правительства Пензенской области от 15 декабря 2016 года № 630-пП с изменениями в 2018 г. - Прим. ред.) весь объем отходов будет поступать на обработку и экологически безопасное захоронение на лицензированные полигоны.

В связи с этим мы совместно с районными администрациями проводим большую работу именно по выстраиванию маршрутов мусоровывозящей техники, которая будет обслуживать вверенные нам территории. Эта работа позволит не только четко понимать количество необходимого специализированного транспорта, их характеристики и топливный расход, но и возможности действующих операторов по обращению с ТКО», - пояснили в Пензенском филиале ООО «Экопром».

ООО «Экопром» стало победителем конкурсного отбора и получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной (Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский и Вадинский районы) и Восточной (Кузнецк, Кузнецкий, Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский районы) зон Пензенской области.