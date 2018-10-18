18.10.2018 | 17:44

В четверг, 18 октября, на улице Тернопольской демонтировали самовольно установленные пензенцами столбики, перекрывавшие посторонним заезд на парковочные места у дома № 7.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, работы провели сотрудники администрации Октябрьского района во взаимодействии с отделом полиции № 2.

На заседании комиссии в гордуме, состоявшемся 17 октября 2018 года, депутаты обсудили проблему парковок в Пензе. «Есть много вопросов по столбикам, которыми жители огораживают территорию... Нужно проработать механизм по привлечению таких водителей к ответственности за самовольный захват земельного участка», - заявил народным избранникам заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

В Пензе распространена практика, когда из-за недостатка парковочных мест горожане выбирают участок в своем дворе, огораживают его с помощью столбиков и проволоки и начинают считать своим, крайне болезненно реагируя на посягательства на площадь со стороны других водителей. Нередко такие истории заканчиваются проколотыми колесами и поцарапанными машинами.

Так, 25 сентября 2016 года ИА «ПензаИнформ» размещало ролик Михаила Кокарева, снятый из окна дома № 52 на Ульяновской. На видео запечатлено, как водитель грузовика Avia A31 пытается освободить «парковочное место» во дворе, хотя рядом есть свободное. Мужчина сначала с помощью троса пытался оттащить Daihatsu Sirion, отрывая ему при этом задний бампер, а затем принялся бить ногами по колесам, чтобы сработавшая сигнализация привлекла внимание владельца.