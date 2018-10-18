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Общество | Мемориал погибшим в Керчи будет стоять на улице Кирова несколько дней

18.10.2018|15:22
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Буквально через несколько часов после трагедии в Керчи у Дома молодежи в Пензе вырос импровизированный мемориал. К нему идут почтить память погибших. Жертв - больше двух десятков. У щита с надписью «Керчь, мы с тобой» скорбят и случайные прохожие, и группы людей, которые уже знают о появлении в городе такого места. Равнодушных нет.

«Во всех СМИ были разные версии, что происходило, кто-то сказал: взрыв, кто-то начал говорить о том, что была стрельба, о том, что какие-то люди все взрывали. И первое, что пришло в голову, - то, что нужно обезопасить свой регион, быть всем очень внимательными, беречь друг друга, относиться ко всем подозрительным лицам очень внимательно», - отметил житель г. Пензы Дмитрий Баклашов.

«Сожалею, потому что это мои одногодки, такие же люди, как и я, учатся в техникуме. И понимание того, что это могло произойти у нас, также лично со мной, очень-очень грустно», - рассказал житель г. Пензы Александр Агеев.

В Крыму объявлен трехдневный траур. В других регионах он в сердцах людей. Сейчас уже ясно: виновником трагедии и убийцей стольких людей оказался 18-летний студент. Он сумел пронести в здание колледжа и оружие, и взрывное устройство.

Мемориал на улице Кирова будет стоять в течение нескольких дней.

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