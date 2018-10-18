18.10.2018 | 17:43

В сердцах автомобилистов, проезжающих по дороге в районе Северной Поляны, наступила оттепель: долгожданный ремонт улицы Аустрина завершен.

В настоящее время материалы, используемые при восстановлении полотна, проходят экспертизу. Заключение по качеству работ на объекте дадут специалисты технадзора чуть позже, а пока водители высказываются о произошедших переменах.

«Неудобно было, а сейчас прямо гладко, хорошо, давно бы», - отметил водитель.

К ремонту на улице Аустрина приступили летом. Однако в ходе работ пришлось менять подрядчика и в сентябре заключать контракт с новой организацией.

По его условиям, к 15 октября должны были заасфальтировать почти 55 тысяч квадратных метров. Управились раньше.

«Пропускная способность увеличилась за счет того, что мы привели в нормативное состояние асфальтобетонное покрытие. Конечно, на пропускной способности сказалось устройство резинокордового покрытия на железнодорожном переезде», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Также были обустроены заездные карманы для общественного транспорта.

«Слава богу, а то автобус едет, и ты через эти канавы прыгаешь, а мы люди уже пожилые. Да даже молодые с ребеночком если: споткнулся - упал», - отметила женщина.

Протяженность отремонтированной проезжей части - 4,5 километра. Это был один из самых больших по объему работ дорожный участок в Пензе.