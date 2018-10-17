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Общество | Зареченец выплатил ребенку более 200 тыс. после возбуждения дела

17.10.2018|09:06
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Житель г. Заречного, уклоняющийся от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребенку, стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в региональном управлении ФССП, задолженность мужчины превышала 200 тысяч рублей. Он скрывался от судебных приставов и не являлся на их вызовы. В результате его привлекли к административной ответственности, мировой судья назначил 12 суток ареста.

Однако и после отбывания наказания зареченец продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В итоге в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

После этого мужчина погасил задолженность. Это не освободит его от уголовной ответственности, но будет учтено как смягчающее обстоятельство при назначении наказания.

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Гость|17.10.2018 09:14|

Ну и поделом. Как животные, наплодят потомство, и в бега.

Гость|17.10.2018 09:59|

Так вот почему в европе однополые браки!!!

Имя: Гость
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