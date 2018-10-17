17.10.2018 | 09:06

Житель г. Заречного, уклоняющийся от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребенку, стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в региональном управлении ФССП, задолженность мужчины превышала 200 тысяч рублей. Он скрывался от судебных приставов и не являлся на их вызовы. В результате его привлекли к административной ответственности, мировой судья назначил 12 суток ареста.

Однако и после отбывания наказания зареченец продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В итоге в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

После этого мужчина погасил задолженность. Это не освободит его от уголовной ответственности, но будет учтено как смягчающее обстоятельство при назначении наказания.