После обеда в районе дома № 35 на улице Кижеватова, шумно сбегая по склону, минуя ямы и трещины в дорожном покрытии, сформировал устойчивое русло водный поток.
Местные жители подумали, что прорвало канализацию, но специалисты объяснили: не в этом дело.
Ремонтная бригада по устранению утечек из канализации ответила за своих коллег по воде в чистом виде.
«Рыть будут траншею и спускаться», - предположил мужчина.
«Пока техника приедет, закроют задвижку, вскопают, найдут, в каком месте утечка», - объяснил рабочий.
Вскоре вода по улице течь перестала, компетентная аварийная бригада приступила к работе. Дома в районе от водоснабжения на тот момент не отключали.
чопик забете