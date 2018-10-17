17.10.2018 | 19:23

После обеда в районе дома № 35 на улице Кижеватова, шумно сбегая по склону, минуя ямы и трещины в дорожном покрытии, сформировал устойчивое русло водный поток.

Местные жители подумали, что прорвало канализацию, но специалисты объяснили: не в этом дело.

Ремонтная бригада по устранению утечек из канализации ответила за своих коллег по воде в чистом виде.

«Рыть будут траншею и спускаться», - предположил мужчина.

«Пока техника приедет, закроют задвижку, вскопают, найдут, в каком месте утечка», - объяснил рабочий.

Вскоре вода по улице течь перестала, компетентная аварийная бригада приступила к работе. Дома в районе от водоснабжения на тот момент не отключали.