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Общество | В Пензенской городской думе прошло заседание комиссии по безопасности

17.10.2018|18:25
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Трагедия в Керчи никого не оставила равнодушными. 19 человек погибли, есть раненые в результате стрельбы и взрыва в колледже. К теме событий в Крыму обратились и в Пензенской городской думе на комиссии по безопасности.

Депутатов интересовала степень защищенности учащихся в учреждениях образования.

«Во всех школах у нас имеется видеонаблюдение, и мы требуем от управления образования, чтобы память была не менее 30 дней. Все школы оборудованы у нас кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова сотрудников полиции, причем вахтер по инструкции при заступлении проверить кнопку», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД Росси по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Периодически депутаты городской думы бывают в детских садах и школах, где знакомятся с работой охраны, уделяют внимание системам видеонаблюдения и журналам регистрации посетителей.

«Работа ведется, и она должна вестись еще больше, еще лучше. Все это из бюджета должно происходить. Безопасность детей - это самое основное», - отметил депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

«Вышло у нас постановление правительства, обязывающее все школы заключать договоры именно с частными охранными предприятиями. Сроки установлены», - добавил Андрей Гаврюшин.

Все меры по обеспечению безопасности детей принимаются, тем не менее утрачивать бдительность нельзя.

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Гость|17.10.2018 19:04|

Грянул гром и начали креститься.

Гость|17.10.2018 19:13|

надо срочно провести общегородской крестный ход на эту тему!

Имя: Гость
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