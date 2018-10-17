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Общество | В Пензе вырос объем работ по реконструкции набережной Суры

17.10.2018|14:59
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Реконструкция набережной Суры идет по графику. В этом убедился глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетив объект в среду, 17 октября.

Мэр отметил, что за две недели возрос объем работ и увеличилось количество специалистов, трудящихся на набережной.

«Он обратил внимание на то, что помимо мероприятий, определенных муниципальным заданием, подрядчик провел очистку подпорной стенки от скопившегося ила и мусора», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы, напомнив, что одновременно подрядная организация ведет капитальный ремонт площади имени Ленина.

Реконструкция набережной Суры в областном центре идет уже почти два года. Планируется вымостить основание склона дорожными плитами и облицевать его гранитом. На набережной должны появиться 32 световые опоры с фонарями, а на нижней прогулочной дорожке установят болларды - элементы ограждения вдоль реки.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|17.10.2018 15:30|

penzainform.ru писал(a):

Реконструкция набережной Суры идет по графику.
Неторопливый какой-то у них график.

Гость|17.10.2018 15:34|

А куда спешить? Возрастает объём работ с объёмом дензнаков.

Гость|17.10.2018 15:37|

Что за подрядная организация?

Гость|17.10.2018 16:11|

а денег всё равно не хватит..

Имя: Гость
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