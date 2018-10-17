17.10.2018 | 14:59

Реконструкция набережной Суры идет по графику. В этом убедился глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетив объект в среду, 17 октября.

Мэр отметил, что за две недели возрос объем работ и увеличилось количество специалистов, трудящихся на набережной.

«Он обратил внимание на то, что помимо мероприятий, определенных муниципальным заданием, подрядчик провел очистку подпорной стенки от скопившегося ила и мусора», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы, напомнив, что одновременно подрядная организация ведет капитальный ремонт площади имени Ленина.

Реконструкция набережной Суры в областном центре идет уже почти два года. Планируется вымостить основание склона дорожными плитами и облицевать его гранитом. На набережной должны появиться 32 световые опоры с фонарями, а на нижней прогулочной дорожке установят болларды - элементы ограждения вдоль реки.