17.10.2018 | 15:48

В тактико-специальных учениях, проводимых по инициативе управления Федеральной службы исполнения наказаний, совместно с полицией приняли участие около 350 человек - представители УФСИН, бойцы спецназа УМВД и Росгвардии. В операции задействовали лучших сотрудников правоохранительных органов.

«На данных учениях мы отрабатываем основные элементы готовности личного состава при осложнении оперативной обстановки, а также способность личного состава управлять силами и средствами при розыске и задержании вооруженных преступников, скрывшихся из мест лишения свободы», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Голунков.

По легенде учений, из исправительной колонии Пензы сбежали трое заключенных.

«Было все это реально, транспорт был реальный, преступники переодетые были тоже. Проезжали по временно-разыскным постам, по другим разыскным нарядам. Сотрудники полиции и УФСИН России по Пензенской области организовывали задержание», - рассказал заместитель начальника УФСИН РФ по Пензенской области Валерий Волков.

В учениях также приняли участие 20 специалистов с собаками. Были задействованы вертолеты.

«Задачи, стоящие перед сотрудниками Росгвардии, были выполнены в полном объеме. Все вопросы по организации спецопераций были отработаны. Сотрудники силовых структур действовали четко и слаженно», - отметил командир ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Шумилов.

По итогам учений оперативным штабом была поставлена оценка «удовлетворительно».