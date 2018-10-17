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Общество | В минлесхозе состоялся розыгрыш разрешений на отстрел косули

17.10.2018|17:58
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Впервые в Пензенской области провели лотерею по розыгрышу разрешений на отстрел косули. В минлесхозе состоялась жеребьевка, в которой мог принять участие каждый, кто имеет охотбилет и заранее подал необходимые документы.

«Раньше выдавали просто: кто вперед пришел, кто подал заявки - тот и получал лицензию. Сейчас все собираются, мы в присутствии прессы и в присутствии любых желающих будем проводить жеребьевку, чтобы было все прозрачно», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Александр Москвин.

Разыграли 18 разрешений на добычу косули в угодьях общего пользования нескольких районов Пензенской области. Такое количество было определено после утверждения лимита и квот.

Одним из первых обладателей лицензии стал Сергей Куликов. Как только откроется сезон, он отправится в Каменский район и попытается добыть трофей.

«Пока в шоке, не знал, что такое лототрон, никогда не выигрывал, не участвовал в этом. Рад, очень рад, что у меня есть разрешение официальное, удастся поохотиться на этот вид», - рассказал охотник.

Сезон добычи косуль, оленей и лосей откроется в регионе 20 октября.

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Гость|17.10.2018 18:58|

18...

Гость|17.10.2018 19:14|

а лИцензию на отстрел ХЕРУЛЬ лучше разыграйте!

Имя: Гость
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