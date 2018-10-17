17.10.2018 | 17:44

Найти управу на недобросовестные управляющие компании будет легче.

Осенью 2018 года Правительством России утвержден перечень грубых нарушений лицензионных требований. За их несоблюдение предусмотрено административное наказание.

«Нарушение лицензионного требования, повлекшее причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, которое подтверждено вступившим в законную силу решением суда. Если управляющая организация допускает такое нарушение, ей нет места на рынке», - отметил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Также управляйки обязаны проводить гидравлические испытания систем отопления, водоснабжения, а также проверку лифтового и газового оборудования.

Если компания отказывается или уклоняется от передачи технической документации по обслуживаемым домам, ее тоже можно привлечь к ответственности. Одним из грубых нарушений лицензионных требований является задолженность перед поставщиками ресурсов.

«У Ленинского, Первомайского районов - задолженность за тепловую энергию и горячую воду», - сообщила начальник отдела Госжилстройтехинспекции Пензенской области Наталья Пирогова.

В сентябре судебные приставы посетили МУП Ленинского района.

«На исполнении в Ленинском районном отделе находится сводное исполнительное производство в отношении должника - ООО МУП Ленинского района о взыскании задолженности. Общая сумма составляет 62 миллиона 395 тысяч 850 рублей», - рассказала начальник Ленинского районного отдела судебных приставов г. Пензы Светлана Пурисова.

Представители ресурсоснабжающих компаний говорят, что компании-неплательщики не реагируют на их обращения.

«У МУП Железнодорожного района задолженность - миллион. По 50 тысяч платили бы 10 месяцев - смогли бы уже 500 тысяч погасить», - подсчитала начальник отдела АО «Пензтеплоснабжение» Ольга Романова.

Если платежная дисциплина управляек хромает, то у жильцов, по словам Ольги Романовой, она на довольно высоком уровне: 90 процентов граждан исправно отдают деньги за коммунальные услуги.