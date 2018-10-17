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Общество | Ученики школы Спутника приняли участие в экологической акции «Чистый берег»

17.10.2018|10:01
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Школе имени Лермонтова нет и двух лет, но здесь уже начали появляться свои традиции. И одна из них – ежегодное участие в экологической акции «Чистый берег».

В рамках акции в субботу, 13 октября, ребята высадили деревья возле школы и убрались на набережной Спутника.

«Наш микрорайон – один из самых чистых и благоустроенных. С помощью таких акций мы стараемся привить жителям экологическую культуру, призываем следить за порядком», - отметила учитель школы им. Лермонтова Ирина Махотина.

На мероприятие пришли и представители совета отцов, они помогали сажать деревья.

«Сегодня постараемся украсить наш любимый город. Нас никто не заставляет. Мы сами с удовольствием приходим и вместе с ребятами и учителями наводим порядок», - рассказал житель Спутника Андрей Колгушкин.

Во время субботника дети проделали большую работу: очистили от листьев и мусора территории пляжа и парка аттракционов, посадили около десятка деревьев.

«Думаю, мы неплохо справились с поставленной задачей, и надеюсь, что наш Город Спутник всегда будет таким чистым», - подытожила ученица школы им. Лермонтова Анастасия Ханина.

Такие субботники проходят ежегодно, и каждый раз школьники охотно помогают благоустроить микрорайон. Четкая работа коммунальщиков, помощь школьников и бережное отношение к району жителей – именно эти составляющие позволяют поддерживать в Городе Спутнике чистоту и порядок.

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