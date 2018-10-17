17.10.2018 | 18:25

Трагедия в Керчи никого не оставила равнодушным. 19 человек погибли, есть раненые в результате стрельбы и взрыва в колледже. К теме событий в Крыму обратились и в Пензенской городской думе на комиссии по безопасности.

Депутатов интересовала степень защищенности учащихся в учреждениях образования.

«Во всех школах у нас имеется видеонаблюдение, и мы требуем от управления образования, чтобы память была не менее 30 дней. Все школы оборудованы у нас кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова сотрудников полиции, причем вахтер по инструкции обязан при заступлении проверить кнопку», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Периодически депутаты городской думы бывают в детских садах и школах, где знакомятся с работой охраны, уделяют внимание системам видеонаблюдения и журналам регистрации посетителей.

«Работа ведется, и она должна вестись еще больше, еще лучше. Все это из бюджета должно происходить. Безопасность детей - это самое основное», - отметил депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

«Вышло у нас постановление правительства, обязывающее все школы заключать договоры именно с частными охранными предприятиями. Сроки установлены», - добавил Андрей Гаврюшин.

Все меры по обеспечению безопасности детей принимаются, тем не менее утрачивать бдительность нельзя.