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Общество | Школы Пензы обязали заключить договоры с частными охранными предприятиями

17.10.2018|18:25
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Трагедия в Керчи никого не оставила равнодушным. 19 человек погибли, есть раненые в результате стрельбы и взрыва в колледже. К теме событий в Крыму обратились и в Пензенской городской думе на комиссии по безопасности.

Депутатов интересовала степень защищенности учащихся в учреждениях образования.

«Во всех школах у нас имеется видеонаблюдение, и мы требуем от управления образования, чтобы память была не менее 30 дней. Все школы оборудованы у нас кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова сотрудников полиции, причем вахтер по инструкции обязан при заступлении проверить кнопку», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Периодически депутаты городской думы бывают в детских садах и школах, где знакомятся с работой охраны, уделяют внимание системам видеонаблюдения и журналам регистрации посетителей.

«Работа ведется, и она должна вестись еще больше, еще лучше. Все это из бюджета должно происходить. Безопасность детей - это самое основное», - отметил депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

«Вышло у нас постановление правительства, обязывающее все школы заключать договоры именно с частными охранными предприятиями. Сроки установлены», - добавил Андрей Гаврюшин.

Все меры по обеспечению безопасности детей принимаются, тем не менее утрачивать бдительность нельзя.

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Гость|17.10.2018 19:04|

Грянул гром и начали креститься.

Гость|17.10.2018 19:13|

надо срочно провести общегородской крестный ход на эту тему!

Гость|17.10.2018 19:47|

В некоторых колледжах не работают турникеты! Какая безопасность!

Гость|17.10.2018 20:05|

В 11 школе никаких рамок и сидит бабуля вахтёр,интересно,она из какого чопа ?

Гость|17.10.2018 20:28|

А почему с частными?

Именно с частными?

А,г-н Андрей Гаврюшин?

Гость|17.10.2018 20:29|

А при чём здесь ЧОПы. Во первых - школы получают гос.финансирование значит и охрана должна быть государственная ФГУП Охрана например.Второе ЧОПы по сути это легализованные вооруженные формирования,которые по законодательству не имеют прав на досмотр,кроме того там "работают" все кто ни попадя,бывшие сотрудники силовых структур ,в том числе уволенные за ...... ,бандиты,и различные неадекватные люди,"тож россияне" причём очень дикие (Буйный ЧОП Мага ломал инвалида посреди ТЦ).ЧОПовцев на пушечный выстрел нельзя подпускать не к школам,не к детским садам.

Гость|17.10.2018 20:32|

Интересно, за чей счёт начнётся ШАБАШ, ОПЯТЬ РОДИТЕЛЕЙ ОБУВАТЬ БУДУТ как всегда, ау, прокуратура, будьте на чеку, я первый вам заявление напишу.

Гость|17.10.2018 20:39|

Гость писал(a):

Гость|17.10.2018 20:29|

А при чём здесь ЧОПы. Во первых - школы получают гос.финансирование значит и охрана должна быть государственная ФГУП Охрана например.

Да кто же с государственными свяжется, там откатов крысам-директрисам школ не светит, и голодяшкину отстегнуть от общака не суждено, а вот ЧОПЫ другое дело, им "ОТКАТИТЬ" энную сумму крысам с голодяшкиным и дои родителей по самое нихочу.

Гость|17.10.2018 20:43|

чоп Кондор лучший в пензе все к ардееву пошли он вас охранять будет как синица око

Гость|17.10.2018 20:43|

Говорят где-то памятник чоповцу есть,сидит развалясь,и покуривает.

Гость|17.10.2018 20:43|

Гость писал(a):

В 11 школе никаких рамок и сидит бабуля вахтёр,интересно,она из какого чопа ?

В СССР не было ЧОПов и бабулек не было, вход в школы был свободным и такого безобразия не было.

траур будут по Пензе объявлять или только Керчь?

Гость|17.10.2018 20:45|

Гость писал(a):

и дои родителей по самое нихочу.

При капитализме появились доящиеся родители?

Имя: Гость
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