Пензенское информационное агентство|18+|Среда|17 окт 2018|10:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  75.92  |  $  65.53

Общество | Пензенским аграриям предлагают новый стандарт защиты семян кукурузы

17.10.2018|08:53
Печать

Пензенские сельскохозяйственные производители имеют возможность использовать новый фунгицидный продукт для обработки семян кукурузы в заводских условиях. Его разработала компания «Сингента».

Долгое время мировым стандартом предпосевной защиты семян кукурузы был препарат МАКСИМ® XL. Но ресурсосберегающие технологии, ранние сроки сева, плохая заделка растительных остатков привели к ухудшению фитосанитарной ситуации. Беспокойство вызывает повсеместное распространение фузариозных грибов, которые являются источником микотоксинов в зерне. Они опасны для людей и сельхозживотных, поэтому инфицированный урожай подлежит уничтожению.

Чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, «Сингента» вывела на рынок продукт нового поколения - МАКСИМ® КВАТРО. В его состав входят действующие вещества из разных классов и с различным механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, тиабендазол и азоксистробин. Это дает высокую эффективность и сводит на нет риск развития устойчивости к препарату.

МАКСИМ® КВАТРО полностью блокирует распространение и развитие почвенной и семенной инфекции. Среди болезней, которым он не оставляет шанса, - альтернариозная, гельминтоспориозная, питиозная корневые гнили, плесневение семян и другие. МАКСИМ® КВАТРО также препятствует развитию фузариоза.

Кроме того, новый продукт оказывает антистрессовое действие на кукурузу. Аграрии получают равномерные дружные всходы независимо от сроков сева и погодных условий.

Но ущерб кукурузе наносят не только патогены. С каждым годом проблема почвенных вредителей становится более актуальной. Сочетание препаратов МАКСИМ® КВАТРО и ФОРС® ЗЕА гарантирует всестороннюю защиту растений, когда они находятся в наиболее уязвимой фазе развития.

Появление МАКСИМ® КВАТРО стало большим шагом навстречу повышению количественных и качественных характеристик урожая, наращиванию экспортного потенциала и росту рентабельности.

Получить подробную информацию о продукте и задать интересующие вопросы о МАКСИМ® КВАТРО предлагается на вебинаре, который состоится 30 октября в 11:00. Узнать о нем подробнее можно на сайте https://events.webinar.ru/Syngenta/1570075.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2018 09:59|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 