17.10.2018 | 08:53

Пензенские сельскохозяйственные производители имеют возможность использовать новый фунгицидный продукт для обработки семян кукурузы в заводских условиях. Его разработала компания «Сингента».

Долгое время мировым стандартом предпосевной защиты семян кукурузы был препарат МАКСИМ® XL. Но ресурсосберегающие технологии, ранние сроки сева, плохая заделка растительных остатков привели к ухудшению фитосанитарной ситуации. Беспокойство вызывает повсеместное распространение фузариозных грибов, которые являются источником микотоксинов в зерне. Они опасны для людей и сельхозживотных, поэтому инфицированный урожай подлежит уничтожению.

Чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, «Сингента» вывела на рынок продукт нового поколения - МАКСИМ® КВАТРО. В его состав входят действующие вещества из разных классов и с различным механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, тиабендазол и азоксистробин. Это дает высокую эффективность и сводит на нет риск развития устойчивости к препарату.

МАКСИМ® КВАТРО полностью блокирует распространение и развитие почвенной и семенной инфекции. Среди болезней, которым он не оставляет шанса, - альтернариозная, гельминтоспориозная, питиозная корневые гнили, плесневение семян и другие. МАКСИМ® КВАТРО также препятствует развитию фузариоза.

Кроме того, новый продукт оказывает антистрессовое действие на кукурузу. Аграрии получают равномерные дружные всходы независимо от сроков сева и погодных условий.

Но ущерб кукурузе наносят не только патогены. С каждым годом проблема почвенных вредителей становится более актуальной. Сочетание препаратов МАКСИМ® КВАТРО и ФОРС® ЗЕА гарантирует всестороннюю защиту растений, когда они находятся в наиболее уязвимой фазе развития.

Появление МАКСИМ® КВАТРО стало большим шагом навстречу повышению количественных и качественных характеристик урожая, наращиванию экспортного потенциала и росту рентабельности.

Получить подробную информацию о продукте и задать интересующие вопросы о МАКСИМ® КВАТРО предлагается на вебинаре, который состоится 30 октября в 11:00. Узнать о нем подробнее можно на сайте https://events.webinar.ru/Syngenta/1570075.