17.10.2018 | 14:47

На заседании комиссии в городской думе, состоявшемся в среду, 17 октября, депутаты обсудили проблему парковок на тротуарах и газонах в Пензе.

«Дело в том, что основной бич - это все-таки парковка на газонах внутридомовой территории. Ответственности за это нет. Есть много вопросов по столбикам, которыми жители огораживают территорию... Нужно проработать механизм по привлечению таких водителей к ответственности за самовольный захват земельного участка», - пояснил депутатам заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Народный избранник Алексей Шуварин подчеркнул, что его особенно беспокоит ситуация с парковкой на газонах на красной линии.

«Эти газоны владельцы транспортных средств превращают в неудобоваримые вещи. Они заезжают на грязь, потом выезжают на дороги и происходит их загрязнение... Как решить проблему на фасадных улицах?» - поинтересовался он.

По словам Андрея Гаврюшина, ответственность за грязь, которая выносится на дороги, предусмотрена. Только за первое полугодие 2018 года за это нарушение наказали около ста человек.

«А так, если мероприятия проводить, то только разъяснительного характера», - добавил он.

Депутаты обратили внимание, что зачастую водители в стремлении припарковаться на газоне проезжают по тротуарам, нарушая правила дорожного движения.

Как заверил Андрей Гаврюшин, работа в этом направлении ведется. ГИБДД часто помогают граждане, которые выкладывают видеозаписи и фотографии нарушений в Интернет. По его словам, активистов в Пензе «серьезное количество» и их содействие способствует выявлению нарушения.

Отметим, что на портале «ПензаИнформ» имеется рубрика «Автохамы», куда граждане могут присылать материалы. Сотрудники ГИБДД регулярно мониторят ее и привлекают нарушителей к ответственности.