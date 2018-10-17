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Общество | Пензенские депутаты задались вопросом, что делать с парковками на газонах

17.10.2018|14:47
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На заседании комиссии в городской думе, состоявшемся в среду, 17 октября, депутаты обсудили проблему парковок на тротуарах и газонах в Пензе.

«Дело в том, что основной бич - это все-таки парковка на газонах внутридомовой территории. Ответственности за это нет. Есть много вопросов по столбикам, которыми жители огораживают территорию... Нужно проработать механизм по привлечению таких водителей к ответственности за самовольный захват земельного участка», - пояснил депутатам заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Народный избранник Алексей Шуварин подчеркнул, что его особенно беспокоит ситуация с парковкой на газонах на красной линии.

«Эти газоны владельцы транспортных средств превращают в неудобоваримые вещи. Они заезжают на грязь, потом выезжают на дороги и происходит их загрязнение... Как решить проблему на фасадных улицах?» - поинтересовался он.

По словам Андрея Гаврюшина, ответственность за грязь, которая выносится на дороги, предусмотрена. Только за первое полугодие 2018 года за это нарушение наказали около ста человек.

«А так, если мероприятия проводить, то только разъяснительного характера», - добавил он.

Депутаты обратили внимание, что зачастую водители в стремлении припарковаться на газоне проезжают по тротуарам, нарушая правила дорожного движения.

Как заверил Андрей Гаврюшин, работа в этом направлении ведется. ГИБДД часто помогают граждане, которые выкладывают видеозаписи и фотографии нарушений в Интернет. По его словам, активистов в Пензе «серьезное количество» и их содействие способствует выявлению нарушения.

Отметим, что на портале «ПензаИнформ» имеется рубрика «Автохамы», куда граждане могут присылать материалы. Сотрудники ГИБДД регулярно мониторят ее и привлекают нарушителей к ответственности.

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Гость|17.10.2018 15:01|

сотрудники гибдд никакого отношения к газонам не имеют эх и писаки

Гость|17.10.2018 15:02|

penzainform.ru писал(a):

обсудили проблему парковок на тротуарах и газонах в Пензе.
Давно пора что то делать, уже грузовики на газонах паркуют, периодически маршрутки стоят.

Гость|17.10.2018 15:10|

Предлагаю замостить газоны тротуарной плиткой

Гость|17.10.2018 15:11|

Я так и не понял в чем проблема, в идеях или в реализаторах? Огородить газоны трубой тридцаткой или пятидесяткой, покрасить и никто не будет ездить.

Гость|17.10.2018 15:18|

может быть купить десяток эвакуаторов и наконец-то начать РАБОТАТЬ, а не обсуждать?

Гость|17.10.2018 15:20|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, активистов в Пензе «серьезное количество» и их содействие способствует выявлению нарушения.
Приезжайте на Кулакова 1 хоть каждый день и выявляйте нарушения. Что вам мешает навести порядок на Кулакова 1? Или вы думаете что местные жители балдеют от наглости и хамства автомобилистов? Что вам мешает приехать на Кулакова 1 прямо с эвакуаторами?

Гость|17.10.2018 15:26|

Я не понял только и по обсуждали, а дальше то ,что?

Гость|17.10.2018 15:39|

Владеть машиной становится накладно.

Гость|17.10.2018 15:44|

Гость писал(a):

а дальше то ,что?
Ничего. Пока нет ответственности на федеральном уровне, ничего не будет и на местном. Паркуйтесь на газонах на здоровье.

Гость|17.10.2018 15:59|

Гость писал(a):

Пока нет ответственности на федеральном уровне, ничего не будет и на местном
КоАП РФ Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений

Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.

Гость|17.10.2018 16:01|

сначала разрешения дают на ограждения и постройку на газонах парковок ,а потом сидят делают вид что работой заняты

Гость|17.10.2018 16:08|

Гость писал(a):

Паркуйтесь на газонах на здоровье.
Ну это ясно.

Мотовилов (гость)|17.10.2018 16:12|

Гость писал(a):

сотрудники гибдд никакого отношения к газонам не имеют эх и писаки
Чтобы заехать на газон, нужно переехать бордюрный камень. Это 100% юрисдикция ГИБДД. Причём среди таких автохамов - как высокие чины полиции, так и "казаки" в лампасах. Очень проблемный контингент для просвещения силами простых волонтёров.

Гость|17.10.2018 16:13|

А стоянок не хватает! Где Машины ставить? И , кстати, на нормальный газон машину не ставят, а вот если там собак выгуливают , то это собачий туалет, а не газон.

Гость|17.10.2018 16:15|

penzainform.ru писал(a):

Как заверил Андрей Гаврюшин, работа в этом направлении ведется.
Да ладно ведётся.На Лермонтова у нового Учительского парка Крузак 200 просто не влез на стоянку и стоял на плитке бна тротуаре.На ул.Советской 2,каждый день (и это напротив Картинной галереи)ставят машины на газон,и так по всему городу,реакция ГИБДД - 0,00000.

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