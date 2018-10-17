17.10.2018 | 08:58

В пензенском управлении Федеральной службы исполнения наказаний прошли учения по розыску и задержанию осужденных, сбежавших из колонии.

«Все действия были максимально приближены к реальным событиям», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие около 400 сотрудников УФСИН, бойцы спецназа «Фобос», представители ОМВД и войск национальной гвардии. Условных преступников искали с участием служебных собак и с привлечением военного вертолета.

На месте учений работал медицинский пункт, была развернута полевая кухня.

«Целью подобных тактико-специальных учений является совершенствование методов работы сотрудников УФСИН и взаимодействующих органов, отработка тактических действий для эффективного выполнения задач при чрезвычайных происшествиях», - пояснил начальник пензенского УФСИН Владислав Муравьев.

Итоги тренировки подвели на заседании оперативного штаба. Действиям сотрудников правоохранительных органов дали удовлетворительную оценку.