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Общество | На учениях в Пензенской области искали беглецов из колонии

17.10.2018|08:58
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В пензенском управлении Федеральной службы исполнения наказаний прошли учения по розыску и задержанию осужденных, сбежавших из колонии.

«Все действия были максимально приближены к реальным событиям», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие около 400 сотрудников УФСИН, бойцы спецназа «Фобос», представители ОМВД и войск национальной гвардии. Условных преступников искали с участием служебных собак и с привлечением военного вертолета.

На месте учений работал медицинский пункт, была развернута полевая кухня.

«Целью подобных тактико-специальных учений является совершенствование методов работы сотрудников УФСИН и взаимодействующих органов, отработка тактических действий для эффективного выполнения задач при чрезвычайных происшествиях», - пояснил начальник пензенского УФСИН Владислав Муравьев.

Итоги тренировки подвели на заседании оперативного штаба. Действиям сотрудников правоохранительных органов дали удовлетворительную оценку.

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Гость|17.10.2018 09:58|

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