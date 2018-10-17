17.10.2018 | 11:22

В Пензе продолжается капитальный ремонт площади Ленина, начавшийся в июне. В среду, 17 октября, на объекте прошло выездное совещание под руководством главы администрации города Виктора Кувайцева.

«На сегодняшний день уложено 1 300 квадратных метров плитки, параллельно осуществляется устройство имитированной реки, которая пройдет через всю площадь Ленина - от улицы Московской до улицы Кирова», - сообщили в пресс-службе мэрии.

«Реку» выкладывают из светло-серого колотого гранита с темной окантовкой по краям. Это дизайнерское решение призвано сохранить историческую память о реальном водном потоке.

«Здесь, под землей, веками протекала река Шелоховка, впадающая в Суру», - пояснил Виктор Кувайцев.

Природный камень, которым украшают центр города, привезли в Пензу с Урала: на площади Ленина используют южносултаевский гранит. Параллельно здесь устанавливают опоры освещения. Шесть из них уже полностью смонтированы, еще для шести подготовлено основание.

Губернатор предложил установить на площади арт-объект. «Давайте идеи, пока еще есть время, объекта, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России», - уточнил Иван Белозерцев.

Кроме того, в рамках реконструкции будет восстановлена нижняя часть памятника В. И. Ленину. Соответствующее поручение Виктор Кувайцев дал своему заместителю Магомеду Агамагомедову.