В Пензе продолжается капитальный ремонт площади Ленина, начавшийся в июне. В среду, 17 октября, на объекте прошло выездное совещание под руководством главы администрации города Виктора Кувайцева.
«На сегодняшний день уложено 1 300 квадратных метров плитки, параллельно осуществляется устройство имитированной реки, которая пройдет через всю площадь Ленина - от улицы Московской до улицы Кирова», - сообщили в пресс-службе мэрии.
«Реку» выкладывают из светло-серого колотого гранита с темной окантовкой по краям. Это дизайнерское решение призвано сохранить историческую память о реальном водном потоке.
«Здесь, под землей, веками протекала река Шелоховка, впадающая в Суру», - пояснил Виктор Кувайцев.
Природный камень, которым украшают центр города, привезли в Пензу с Урала: на площади Ленина используют южносултаевский гранит. Параллельно здесь устанавливают опоры освещения. Шесть из них уже полностью смонтированы, еще для шести подготовлено основание.
Губернатор предложил установить на площади арт-объект. «Давайте идеи, пока еще есть время, объекта, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России», - уточнил Иван Белозерцев.
Кроме того, в рамках реконструкции будет восстановлена нижняя часть памятника В. И. Ленину. Соответствующее поручение Виктор Кувайцев дал своему заместителю Магомеду Агамагомедову.
Вот только не надо никаких артобъектов! Хватит кучки вечно грязных камней на бульваре Славы!