Пензенское информационное агентство|18+|Среда|17 окт 2018|13:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  75.65  |  $  65.40

Общество | На площади Ленина уложили 1 300 кв. м плитки и установили 6 фонарей

17.10.2018|11:22
Печать

В Пензе продолжается капитальный ремонт площади Ленина, начавшийся в июне. В среду, 17 октября, на объекте прошло выездное совещание под руководством главы администрации города Виктора Кувайцева.

«На сегодняшний день уложено 1 300 квадратных метров плитки, параллельно осуществляется устройство имитированной реки, которая пройдет через всю площадь Ленина - от улицы Московской до улицы Кирова», - сообщили в пресс-службе мэрии.

«Реку» выкладывают из светло-серого колотого гранита с темной окантовкой по краям. Это дизайнерское решение призвано сохранить историческую память о реальном водном потоке.

«Здесь, под землей, веками протекала река Шелоховка, впадающая в Суру», - пояснил Виктор Кувайцев.

Природный камень, которым украшают центр города, привезли в Пензу с Урала: на площади Ленина используют южносултаевский гранит. Параллельно здесь устанавливают опоры освещения. Шесть из них уже полностью смонтированы, еще для шести подготовлено основание.

Губернатор предложил установить на площади арт-объект. «Давайте идеи, пока еще есть время, объекта, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России», - уточнил Иван Белозерцев.

Кроме того, в рамках реконструкции будет восстановлена нижняя часть памятника В. И. Ленину. Соответствующее поручение Виктор Кувайцев дал своему заместителю Магомеду Агамагомедову.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2018 11:46|

Вот только не надо никаких артобъектов! Хватит кучки вечно грязных камней на бульваре Славы!

Гость|17.10.2018 11:49|

Какие арт-объекты на площади Ленина? Это историческое место города.

Гость|17.10.2018 11:58|

Ты из какой деревни, бульвар Славы?

Гость|17.10.2018 12:01|

Такими темпами до зимы не успеют. Все плавно перейдет на следующий год, как это было с набережной. А по весне всю плитку смоет...

Гость|17.10.2018 12:03|

Три рабочих из Средней Азии. Не маловато ли на такой объект? К 300 летию их было сотни на Московской

Гость|17.10.2018 12:04|

Сколько процентов уложили? То в процентах указывают, то в квадр метрах, завтра в чем будет? в кубических метрах или тоннах? Хватит врать и завираться.

Гость|17.10.2018 12:06|

А каток будет?

Гость|17.10.2018 12:08|

Фонарей больше надо, а то темннеет в Пензе рано. А время переводить нехотят.

Гость|17.10.2018 12:17|

Я проездом у вас, скоро уезжаю. Хочу отметить, дерьмовый у вас городишко, а люди еще хуже. Редко встретишь столько дураков в одном месте.

Гость|17.10.2018 12:18|

Гость писал(a):

темннеет в Пензе рано. А время переводить нехотят.
хорошая идея, нужно вернуть правило переводить часы!!!

Гость|17.10.2018 12:24|

Гость писал(a):

дерьмовый у вас городишко, а люди еще хуже. Редко встретишь столько дураков в одном месте.
Мне тоже так иногда кажется. Болото какое-то.

Гость|17.10.2018 12:26|

василия кузмича в полный рост в бронзе!

Гость|17.10.2018 12:31|

каток уже у фонтана планируют

Гость|17.10.2018 12:32|

Фонари симпатичные, разномастная плитка не нравится - достаточно было использовать два цвета: серый основной и белый для декора подземной речки. И площадь плавно бы перетекала в сквер у гостиницы "Пенза" и далее в набережную, которая тоже в плитке из двух цветов. Это и называется формирование единого пространства. Просто? Просто. Стильно? Стильно.

Гость|17.10.2018 12:32|

Да фиг с ней, с плиткой.И с площадью. Бордюры! Надо срочно менять бордюры!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 