17.10.2018 | 13:43

В среду, 17 октября, губернатор Иван Белозерцев опубликовал в своем Instagram фотографии вечерней улицы Московской в Пензе. На фото запечатлены фонари, установленные в главной пешеходной зоне города. У них светятся не только шарообразные светильники, но и столбы, на которых они закреплены.

«Экспериментальная архитектурная подсветка. Опытный образец. Так можно менять общественные пространства без замены световых опор, с максимальной экономией, используя фонари, которые уже стоят», - написал глава региона.

Запись Ивана Белозерцева за короткое время набрала более сотни отметок «Нравится». «Московская станет еще красивее», - написала одна из читательниц губернаторской страницы.

Глава региона неоднократно настаивал на том, что фасады зданий в историческом центре Пензы должны подсвечиваться. Первое предложение он внес еще в 2016 году. В 2017-м тема получила развитие, однако, по мнению Ивана Белозерцева, оно было недостаточно динамичным.

В 2018-м работа активизировалась. Рассматриваются варианты установки наружного освещения художественного училища, Мясного пассажа, Гостиного двора, областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей, Спасского кафедрального собора и колокольни, гимназии № 1. В сентябре засветился арт-объект «Глобус» на площади Дружбы.