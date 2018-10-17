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Общество | Губернатор одобрил экспериментальную подсветку улицы Московской

17.10.2018|13:43
Печать

В среду, 17 октября, губернатор Иван Белозерцев опубликовал в своем Instagram фотографии вечерней улицы Московской в Пензе. На фото запечатлены фонари, установленные в главной пешеходной зоне города. У них светятся не только шарообразные светильники, но и столбы, на которых они закреплены.

«Экспериментальная архитектурная подсветка. Опытный образец. Так можно менять общественные пространства без замены световых опор, с максимальной экономией, используя фонари, которые уже стоят», - написал глава региона.

Запись Ивана Белозерцева за короткое время набрала более сотни отметок «Нравится». «Московская станет еще красивее», - написала одна из читательниц губернаторской страницы.

Глава региона неоднократно настаивал на том, что фасады зданий в историческом центре Пензы должны подсвечиваться. Первое предложение он внес еще в 2016 году. В 2017-м тема получила развитие, однако, по мнению Ивана Белозерцева, оно было недостаточно динамичным.

В 2018-м работа активизировалась. Рассматриваются варианты установки наружного освещения художественного училища, Мясного пассажа, Гостиного двора, областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей, Спасского кафедрального собора и колокольни, гимназии № 1. В сентябре засветился арт-объект «Глобус» на площади Дружбы.

Источник — фото www.instagram.com
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Гость|17.10.2018 13:50|

Фонари может и ярко горят, только на улице от них светлее не становится. Свет должен направляться вниз, а не в ночное небо. Московская - одна из самых темных улиц города при всей своей освещенности.

Гость|17.10.2018 13:54|

Гость писал(a):

Свет должен направляться вниз, а не в ночное небо
Всё для Него.

Гость|17.10.2018 14:05|

Барин освоил интернет!

Холопы рады!

Гость|17.10.2018 14:12|

penzainform.ru писал(a):

В сентябре засветился арт-объект «Глобус» на площади Дружбы.
Чего он засветился-то? Где? Сам глобус не светится, а подсвечен прожекторами.

Гость|17.10.2018 14:14|

Не губернатор опубликовал, его пресс-служба. У губернатора своих дел полно.

Гость|17.10.2018 14:23|

Губернатор должен был выступить против пенсионной реформы.

Гость|17.10.2018 14:29|

Нужно улицы освещать,а не постройки и скульптурный мусор!

Гость|17.10.2018 14:31|

Так и в чем экспериментальность фонарей?

Гость|17.10.2018 14:33|

Да какие фонари, пенсий лишили, сидите и радуйтесь на подсветку как огонёчки горят.

Гость|17.10.2018 14:36|

Даешь бензин по 50 рэ. И красивые фонарики будут сломлены обедневшим народом.

Имя: Гость
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