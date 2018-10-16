16.10.2018 | 11:54

Более 178 тысяч жителей Пензенской области прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2018 года. Это составило 79% от запланированного количества.

Более 50% обследованных имеют те или иные хронические неинфекционные заболевания, с которыми необходимо наблюдаться у лечащего врача.

Впервые в этом году было выявлено 367 новообразований, 456 случаев сахарного диабета, около 7 000 болезней системы кровообращения, 694 фактов заболевания органов дыхания.

В 2018-м порядок прохождения диспансеризации изменился. Помимо основного объема обследований, которые предлагаются пациенту 1 раз в 3 года, существуют обследования с периодичностью 1 раз в 2 года. Это маммография для женщин от 50 до 70 лет, а также исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет.

«Эти изменения были внесены в порядок диспансеризации именно с целью улучшения диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии. Преимущественными локализациями рака у наших жителей, выявленными именно при проведении диспансеризации, стали кишечник, молочные железы у женщин и предстательная железа у мужчин», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Более половины (58%) случаев онкозаболеваний были обнаружены на 1-2-й стадии, что увеличивает вероятность благоприятного исхода.