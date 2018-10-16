16.10.2018 | 18:17

У Пензы появится «зеленый пояс» из лесов и парков. Создание такой зоны обсудили на публичных слушаниях.

В федеральный закон «Об охране окружающей среды» уже были внесены соответствующие изменения, и теперь своеобразные щиты из насаждений должны возникнуть вокруг каждого города с численностью более 300 тысяч человек.

«Это лесопарковые зоны, которые будут состоять из разных участков, расположенных в разных частях города», - пояснил член Общественной палаты Пензенской области Сергей Мельников.

В обсуждении приняли участие чиновники, прокуроры, общественники, представители разных ведомств и ученые.

«Нужно увеличивать площадь лесных массивов. Не зря же говорят, что леса - это зеленые лаборатории, где происходит очищение атмосферного воздуха», - отметила кандидат географических наук Наталья Симакова.

Предполагается, что на территории «зеленых щитов» нельзя будет вести определенную хозяйственную деятельность - например, хранить отходы, вырубать деревья, возводить промышленные объекты.

Защитный пояс - это не только леса, но и зеленые насаждения у больниц, школ, а также скверы и парки.

«Министерство лесного хозяйства предлагает включить в лесопарковый «зеленый пояс» следующие памятники природы: Арбековский лес, Светлополянское болото, Присурскую дубраву, а также планируемую к созданию особо охраняемую природную зону в Пойменной дубраве», - сообщил заместитель начальника управления министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Иван Хадин.

Общественная палата с учетом прозвучавших на слушаниях предложений подготовит законопроект о создании «зеленого пояса», потом его предстоит обсудить пензенским парламентариям.