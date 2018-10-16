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Общество | Вокруг Пензы планируют создать «зеленый пояс»

16.10.2018|18:17
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У Пензы появится «зеленый пояс» из лесов и парков. Создание такой зоны обсудили на публичных слушаниях.

В федеральный закон «Об охране окружающей среды» уже были внесены соответствующие изменения, и теперь своеобразные щиты из насаждений должны возникнуть вокруг каждого города с численностью более 300 тысяч человек.

«Это лесопарковые зоны, которые будут состоять из разных участков, расположенных в разных частях города», - пояснил член Общественной палаты Пензенской области Сергей Мельников.

В обсуждении приняли участие чиновники, прокуроры, общественники, представители разных ведомств и ученые.

«Нужно увеличивать площадь лесных массивов. Не зря же говорят, что леса - это зеленые лаборатории, где происходит очищение атмосферного воздуха», - отметила кандидат географических наук Наталья Симакова.

Предполагается, что на территории «зеленых щитов» нельзя будет вести определенную хозяйственную деятельность - например, хранить отходы, вырубать деревья, возводить промышленные объекты.

Защитный пояс - это не только леса, но и зеленые насаждения у больниц, школ, а также скверы и парки.

«Министерство лесного хозяйства предлагает включить в лесопарковый «зеленый пояс» следующие памятники природы: Арбековский лес, Светлополянское болото, Присурскую дубраву, а также планируемую к созданию особо охраняемую природную зону в Пойменной дубраве», - сообщил заместитель начальника управления министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Иван Хадин.

Общественная палата с учетом прозвучавших на слушаниях предложений подготовит законопроект о создании «зеленого пояса», потом его предстоит обсудить пензенским парламентариям.

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Гость|16.10.2018 19:07|

В Светлополянском лесничестве всё вырубают хищническим способом. От Новой жизни до Комунны с обеих сторон от дороги в сторону 100-200 метров вырублены огромные участки леса. Вокруг "заповедного" Светлополянского болота та -же плачевная картина. По дороге на Карасик тоже самое - одни вырубки делового леса.

Гость|16.10.2018 19:24|

Почему бы не превратить Зарю в лес?

Имя: Гость
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