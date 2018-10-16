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Общество | В Заводском районе коммунальщики осмотрят балконы на старых домах

16.10.2018|16:05
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Управляющие компании, под чьей эгидой находятся многоэтажные дома старой застройки в Заводском районе Пензы, осмотрят в них балконы.

С соответствующей рекомендацией к руководителям организаций обратился в понедельник, 15 октября, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Пензы, коммунальщики должны обратить особое внимание на техническое состояние конструкций.

В воскресенье, 14 октября, на улице Циолковского четверо мужчин устанавливали козырек над балконом квартиры, расположенной на четвертом этаже. 21-летний молодой человек упал на землю вместе с ограждением балкона и от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства его гибели устанавливает региональное следственное управление.

Однако балконы находятся в плачевном состоянии не только в Заводском районе. Так, жительнице дома № 33 на улице Карпинского выдано предписание о прекращении его эксплуатации. На разрушение конструкций жаловались жильцы дома № 33 на улице Ухтомского. А на улице Володарского отвалившийся от балкона кусок бетона упал на голову 24-летнему прохожему, который оказался в отделении нейрохирургии.

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Гость|16.10.2018 16:41|

Сколько нужно смертей,что бы меньше воровали?

Гость|16.10.2018 17:51|

УК обязаны смотреть за балконами. Эта смерть на совести УК . Почему этим не занимается СК

Имя: Гость
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