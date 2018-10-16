16.10.2018 | 12:07

В пензенском торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» (проспект Строителей, 1в) появится второй в городе парк семейного отдыха и развлечений «Суперпарк». Планируется, что он будет действовать в новом формате, станет еще больше и интереснее.

Билет в «Суперпарк» приобретается только для детей в возрасте от 1 до 16 лет включительно, а взрослые проходят бесплатно. Все развлечения парка доступны по единому входному билету без дополнительных доплат. Предусмотрен огромный выбор игрового оборудования для любого возраста, отличное семейное кафе с разнообразным меню, а также созданы все необходимые условия для проведения детского дня рождения.

Новый «Суперпарк» займет два этажа: на первом - игровая зона, на втором - семейное кафе и тематические домики для проведения детских праздников, оформленные в современном стиле.

Для маленьких посетителей приобретено новое игровое оборудование: детские восьмиметровые скалодромы, веревочный городок со множеством переходов, гигантский лабиринт длиной 25 метров, трехскатные горки высотой 5,4 м, отдельная батальная зона с уникальным дизайном, две тарзанки, воздушный переход с выходом на прыгательную подушку.

Уже сейчас открыта бронь на проведение в новом парке детских дней рождения. При бронировании праздника на ноябрь или декабрь до 10 ноября заказчик получает в подарок праздничный торт. Узнать подробности и сделать бронь можно по телефону 23-45-39, а также в группе «Суперпарка» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/superpark58, где сейчас проходит розыгрыш пригласительных билетов в новый парк.

Открытие парка планируется на конец октября. Более точная информация будет размещена в группе «ВКонтакте».