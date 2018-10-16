16.10.2018 | 11:45

За последние три месяца в Пензенской области проверили более 1 700 предприятий, реализующих спиртные напитки. Результаты мониторинга, проводимого рабочими группами в городах и районах, озвучила пресс-служба регионального правительства.

Так, в июле и августе проверяющие посетили 1 338 объектов потребительского рынка и выявили 78 нарушений законодательства при торговле алкогольной продукцией. По всем фактам составили протоколы.

Кроме того, было возбуждено 2 уголовных дела и 3 административных расследования, подготовлено 13 исковых материалов. В 5 случаях подозрительное спиртное изъяли и направили на экспертизу.

«В сентябре обследовано около 450 объектов торговли, общественного питания и частных домовладений. Выявлено 47 нарушений оборота алкогольной продукции, возбуждено 3 уголовных дела», - добавили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Параллельно проверки вела рабочая группа, созданная при региональном министерстве сельского хозяйства. Ее члены посетили 175 предприятий торговли и общественного питания. В результате было зафиксировано 24 нарушения (7 в кафе и 17 в магазинах): продажа алкогольной продукции без лицензии и с признаками подделки федеральной специальной марки, торговля без подключения к системе ЕГАИС.