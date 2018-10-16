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Общество | В онкодиспансере обследовали 95 жительниц Пензенской области

16.10.2018|08:32
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Почти 100 жительниц Пензенской области воспользовались возможностью посетить специалистов онкологического диспансера без направления и проверить здоровье своих молочных желез. Итоги дня открытых дверей, прошедшего 13 октября в медучреждении, подвел региональный минздрав.

«Профилактический осмотр и обследование женщин осуществляла команда онкологов, рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики. За консультацией к областным специалистам обратились 95 представительниц региона, 55 проведено маммографическое исследование, 7 выполнена ультразвуковая диагностика», - сообщили в минздраве.

Рак молочной железы - наиболее распространенное среди женщин онкологическое заболевание. Согласно статистике, риску подвержена каждая восьмая представительница прекрасного пола. За 9 месяцев 2018 года в рамках диспансеризации в Пензенской области был впервые выявлен 41 случай злокачественных новообразований молочной железы.

На ранних стадиях болезнь успешно лечится, но для ее своевременной диагностики важно регулярно проходить профилактические обследования. В этом году женщинам в возрасте 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68 и 70 лет при диспансеризации предлагается дополнительно сделать маммографию.

Источник — Фото Министерства здравоохранения Пензенской области
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Гость|16.10.2018 09:24|

никто не сталкивался с циничными ответами от ихних терапевтов: "вот будет рак тогда и приходите, не тратьте наше время на ерунду?"

Гость|16.10.2018 09:52|

Эта диспансеризация какой то кошмар! Почему кровь берут только на сахар?Нет общего анализа крови,биохимии?Почему не назначают на УЗИ-если есть показания?Должны полностью обследовать человека если есть жалобы!

Имя: Гость
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