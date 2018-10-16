16.10.2018 | 08:32

Почти 100 жительниц Пензенской области воспользовались возможностью посетить специалистов онкологического диспансера без направления и проверить здоровье своих молочных желез. Итоги дня открытых дверей, прошедшего 13 октября в медучреждении, подвел региональный минздрав.

«Профилактический осмотр и обследование женщин осуществляла команда онкологов, рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики. За консультацией к областным специалистам обратились 95 представительниц региона, 55 проведено маммографическое исследование, 7 выполнена ультразвуковая диагностика», - сообщили в минздраве.

Рак молочной железы - наиболее распространенное среди женщин онкологическое заболевание. Согласно статистике, риску подвержена каждая восьмая представительница прекрасного пола. За 9 месяцев 2018 года в рамках диспансеризации в Пензенской области был впервые выявлен 41 случай злокачественных новообразований молочной железы.

На ранних стадиях болезнь успешно лечится, но для ее своевременной диагностики важно регулярно проходить профилактические обследования. В этом году женщинам в возрасте 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68 и 70 лет при диспансеризации предлагается дополнительно сделать маммографию.