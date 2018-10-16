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Общество | В лицее в Сердобске из-за аварии отключено теплоснабжение

16.10.2018|08:06
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Лицей № 2 г. Сердобска остался без теплоснабжения из-за аварии на сетях. Подача ресурса прекратилась в понедельник, 15 октября.

«Ремонтные работы начались сразу. В школе предприняты все необходимые меры для соблюдения температурного режима (дополнительно поставлены обогреватели), образовательный процесс не нарушен», - подчеркнули в региональном министерстве образования.

В настоящее время температура в классах составляет 18 градусов. В случае, если она понизится, занятия будут сокращены.

Планируется, что ремонтные работы завершат в ближайшие сутки, и подача тепла возобновится в ночь с 16 на 17 октября.

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