16.10.2018 | 15:34

27 градусов тепла в квартире - на улице в июле не всегда так жарко, как в доме в середине октября, говорит житель улицы Глазунова, 4.

Батареи настолько горячие, что приходится окна постоянно держать приоткрытыми. Иначе температура зашкалит за отметку +30.

«Все настежь, сквозняк, что влечет за собой, разумеется, простуду или хондроз. Утром встанешь - то шея не поворачивается, то поясница. У меня дочь, у нее двое детей, младшему 2 месяца, он сейчас как раз третий день болеет из-за того, что мокрый, открывать нельзя», - пожаловался Александр Миронов.

В его доме и в соседних большинство окон открыто. Многие жалуются на жару в квартирах.

«Очень жарко, балкон открыт, на кухне фрамуга открыта, дышать нам нечем. Чуть уменьшить отопление или вообще на день, на три отключить. И экономия какая-то была бы для ЖЭУ, для государства, и нам бы по карману не так било. А то обдирают, денежки берут, а зачем? Мы что отапливаем? Воздух?» - заметила Вера Нахапетян.

С предложением сократить подачу тепла Александр Миронов отправился в управляющую компанию и с удивлением обнаружил, что и там все форточки открыты. Сотрудники ЖКХ потеют, но терпят - систему, в которой они работают, изменить нельзя. Слишком все сложно.

«Это не наша проблема, это теплопункт». Дали телефон теплопункта, звоним, там отвечают: это не мы, это ваша управляющая компания. Круг замкнутый», - добавил Александр Миронов.

Такое превышение температуры - нарушение. В угловой квартире должно быть +20 градусов, в обычной - +18.

«Если мы говорим о перетопе, то это четыре градуса. Все, что в пределах четырех градусов, - это нормально», - сообщил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Получается, в квартире Александра Миронова должно быть не жарче, чем +22. За каждый из лишних пяти градусов от платы отнимается 0,15 процента за каждый час такого нарушения.

За неделю перетопа выйдет неплохая экономия - несколько сотен рублей. Только мужчина, как и абсолютное большинство потребителей, не знает об этом. Потому и фактов перерасчета за жару в жилищной инспекции региона не припомнят.