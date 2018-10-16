Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|16 окт 2018|19:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  75.92  |  $  65.53

Общество | В квартирах дома № 4 на улице Глазунова температура превышает норму

16.10.2018|15:34
Печать

27 градусов тепла в квартире - на улице в июле не всегда так жарко, как в доме в середине октября, говорит житель улицы Глазунова, 4.

Батареи настолько горячие, что приходится окна постоянно держать приоткрытыми. Иначе температура зашкалит за отметку +30.

«Все настежь, сквозняк, что влечет за собой, разумеется, простуду или хондроз. Утром встанешь - то шея не поворачивается, то поясница. У меня дочь, у нее двое детей, младшему 2 месяца, он сейчас как раз третий день болеет из-за того, что мокрый, открывать нельзя», - пожаловался Александр Миронов.

В его доме и в соседних большинство окон открыто. Многие жалуются на жару в квартирах.

«Очень жарко, балкон открыт, на кухне фрамуга открыта, дышать нам нечем. Чуть уменьшить отопление или вообще на день, на три отключить. И экономия какая-то была бы для ЖЭУ, для государства, и нам бы по карману не так било. А то обдирают, денежки берут, а зачем? Мы что отапливаем? Воздух?» - заметила Вера Нахапетян.

С предложением сократить подачу тепла Александр Миронов отправился в управляющую компанию и с удивлением обнаружил, что и там все форточки открыты. Сотрудники ЖКХ потеют, но терпят - систему, в которой они работают, изменить нельзя. Слишком все сложно.

«Это не наша проблема, это теплопункт». Дали телефон теплопункта, звоним, там отвечают: это не мы, это ваша управляющая компания. Круг замкнутый», - добавил Александр Миронов.

Такое превышение температуры - нарушение. В угловой квартире должно быть +20 градусов, в обычной - +18.

«Если мы говорим о перетопе, то это четыре градуса. Все, что в пределах четырех градусов, - это нормально», - сообщил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Получается, в квартире Александра Миронова должно быть не жарче, чем +22. За каждый из лишних пяти градусов от платы отнимается 0,15 процента за каждый час такого нарушения.

За неделю перетопа выйдет неплохая экономия - несколько сотен рублей. Только мужчина, как и абсолютное большинство потребителей, не знает об этом. Потому и фактов перерасчета за жару в жилищной инспекции региона не припомнят.

0
0
0
0
 
Гость|16.10.2018 19:01|

У нас на Западной плюс 25 градусов.Все окна открыты.Неужели нельзя поставить на минимум обогрев в котельной?

Гость|16.10.2018 19:04|

И у кого дети мерзнут? АУ!

Гость|16.10.2018 19:05|

Да везде сейчас к батареям не притронуться, окна и балконы открыты. Почему в других городах можно убавить температуру, а у нас penzainform.ru писал(a):

«Если мы говорим о перетопе, то это четыре градуса. Все, что в пределах четырех градусов, - это нормально», - сообщил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Гость|16.10.2018 19:15|

Убавьте температуру---садисты!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 