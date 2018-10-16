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Общество | В Кузнецке повысится плата за проезд в общественном транспорте

16.10.2018|16:31
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Стоимость проезда в общественном транспорте в Кузнецке повысится с 17 до 20 рублей. Об этом шла речь на оперативном совещании в администрации города во вторник, 16 октября.

Мэр Сергей Златогорский сообщил, что транспортная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками, защитила тариф в размере 20 рублей 79 копеек и в предстоящее время этот тариф будет введен.

«Нам удалось договориться, что стоимость составит 20 рублей. Тариф не поднимался несколько лет, сделать здесь я ничего не могу: есть процедура, она соблюдена. Однако перевозчик взял на себя обязательство менять транспорт, наводить порядок, и мы должны рассмотреть их предложения по оптимизации дорожной сети. Качество услуги должно повышаться», - отметил он.

В Пензе цена проезда повысилась с 16 августа этого года. Увеличение, как и в Кузнецке, составило 3 рубля. Теперь поездка в троллейбусе стоит 20 рублей, в автобусе - 21, в маршрутке - 23. Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации Кузнецка, в этом городе в качестве общественного транспорта используются только микроавтобусы.

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Гость|16.10.2018 16:52|

Молодец золотой! Лаптев вперед до 25 рублей

Гость|16.10.2018 16:59|

Гость писал(a):

Молодец золотой! Лаптев вперед до 25 рублей
Тариф защищается в РЭК, причем здесь власть города

Гость|16.10.2018 17:06|

В Нижнем вон 28р. уже давно, и ничего сопят в две дырки и платят.

Гость|16.10.2018 17:10|

А хорошего, что-нибудь в Кузнецке предвидится?

Гость|16.10.2018 17:11|

В Хабаровском крае 20проезд,так там и зп другие

Гость|16.10.2018 17:50|

А в Пензе- стало 23 рубля, че стонать вы цены на бензин видели. Скоро вообще возить некому будет

Имя: Гость
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