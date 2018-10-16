16.10.2018 | 16:31

Стоимость проезда в общественном транспорте в Кузнецке повысится с 17 до 20 рублей. Об этом шла речь на оперативном совещании в администрации города во вторник, 16 октября.

Мэр Сергей Златогорский сообщил, что транспортная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками, защитила тариф в размере 20 рублей 79 копеек и в предстоящее время этот тариф будет введен.

«Нам удалось договориться, что стоимость составит 20 рублей. Тариф не поднимался несколько лет, сделать здесь я ничего не могу: есть процедура, она соблюдена. Однако перевозчик взял на себя обязательство менять транспорт, наводить порядок, и мы должны рассмотреть их предложения по оптимизации дорожной сети. Качество услуги должно повышаться», - отметил он.

В Пензе цена проезда повысилась с 16 августа этого года. Увеличение, как и в Кузнецке, составило 3 рубля. Теперь поездка в троллейбусе стоит 20 рублей, в автобусе - 21, в маршрутке - 23. Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации Кузнецка, в этом городе в качестве общественного транспорта используются только микроавтобусы.