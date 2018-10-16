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Общество | В конце недели в Пензе ожидается похолодание

16.10.2018|18:52
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Половина октября миновала, а за окном +18, в отдельных районах области доходило до +20. Горожане облегчили верхнюю одежду, дома - все форточки нараспашку.

Температура воздуха - на 5-6 градусов выше нормы. Многие пензенцы говорят, что такой чудесной осени на их памяти давно или вообще никогда не было.

«Погода очень хорошая, у нас очень красиво в Пензе, особенно в парке Белинского. На лекции ходить не хочется, хочется гулять, радоваться», - отметила девушка.

«В школу не хочется ходить, потому что сейчас можно погулять, такая погода солнечная», - рассказала девочка.

В парки и скверы устремились даже те, кто обычно предпочитает проводить свободное время на диване. Кто-то устраивает фотосессию на фоне золотой листвы, кто-то собирает гербарий, а художники спешат запечатлеть яркие пейзажи на бумаге.

«Для этюдов - самое то, погода необыкновенная», - констатировала студентка Пензенского художественного училища Алина Рачвилишвили.

В ботаническом саду свои сюрпризы - до сих пор не опали астры, подсолнухи, повторно расцвели форзиция и дельфиниум.

«В середине октября бывает, что деревья уже голые стоят и однолетники уже почти не цветут - те, которые боятся морозов. А в этом году многие растения продолжают цвести», - сообщила биолог Ботанического сада им. И. И. Спрыгина Галина Можаева.

По прогнозам метеорологов, 16 и 17 октября станут самыми теплыми и солнечными днями этого месяца.

В выходные уже похолодает. А нынешняя погода характерна скорее для сентября, хотя рекордов она не ставит - у синоптиков есть данные о годах, когда в это же время в регионе было еще жарче.

«Уникальным, с максимальной температурой, был октябрь 1993 года. Тогда температура в это время в середине октября и почти до конца удерживалась от +25 и до +18 градусов в конце месяца», - сообщила начальник Пензенского ЦГМС Валентина Неворотова.

В 1976 и 1977 годах прошлого века октябрь, наоборот, устрашал пензенцев - в середине месяца было -18.

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