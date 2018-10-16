16.10.2018 | 10:21

Полотенца, одежда, памперсы, бытовые предметы - эти вещи ежедневно достают из канализационных коллекторов сотрудники «Горводоканала РКС Пенза».

Устранять засоры приходится оперативно: если стоки канализационные колодцев забиваются, они могут переполниться за несколько часов. Жители нижних этажей, как правило, замечают это первыми. Самые опытные бегут в подвал, разбивают крышку (так называемую ревизию), и в итоге стоки попадают прямиком в помещение.

На каждом участке есть свой черный список домов, куда сотрудникам «Горводоканала РКС Пенза» для устранения засоров приходиться выезжать каждую неделю. И зачастую это происходит по вине лишь одного-двух жителей - любителей выбрасывать пищевые отходы и мусор в унитаз.

«Призывать к совести и благоразумию таких горожан можно бесконечно. Если верить поговорке, не пойман значит не виноват. Теперь по всем фактам засорения канализации службы «Горводоканала РКС Пенза» выписывают предписания управляющим компаниям о ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения», - сообщили в горводоканале.

Еще одна большая головная боль для аварийных бригад – это пищевые предприятия. Так, на улице Калинина из люка коллектора за один день вытащили более 600 килограммов пищевого жира. Предприятия своими отходами заметно уменьшили возможности канализационной системы всего микрорайона.

Решить проблему несложно - достаточно установить жироуловители. Факты засорения зафиксированы, документы будут отправлены в контролирующие органы.