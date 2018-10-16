16.10.2018 | 13:36

Пока на деревьях желтеют листья, в Пензе уже готовятся к наплыву вечнозеленых. Планируется, что с 1 по 31 декабря в городе будут продавать новогодние елки, сосны.

Предприниматели, делающие выручку на хвойных, еще могут подать заявку на участие в аукционе. Разыгрывать площадки для торговли деревьями в Октябрьском и Железнодорожном районах будут 19 октября, в Первомайском и Ленинском - 26-го.

«Начальная цена аукциона - 6 592 рубля», - сообщила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Разрешение на торговлю новогодними деревьями действует с 1 декабря, однако выставляют свой колючий товар предприниматели чуть позже. Это зависит и от погоды, и от настроения жителей.

«Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено 95 точек для размещения елочных базаров. Они, как правило, сконцентрированы в местах шаговой доступности, в жилых микрорайонах или около остановок общественного транспорта», - добавила Ольга Жовтяк.

Что касается цен, то они из года в год держатся приблизительно на одном уровне. Все зависит от высоты и красоты елки.