16.10.2018 | 13:02

Нижнеломовский районный суд вынес приговор гражданину, пытавшемуся подкупить сотрудника полиции.

Инцидент произошел 24 августа. На федеральной автодороге М5 «Урал» при проведении операции «Нелегальный мигрант» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада-Ларгус».

Пассажирами легковушки были граждане Узбекистана. При проверке документов выяснилось, что один из них находится в России незаконно - он не стоит на миграционном учете и уклоняется от выезда из страны.

Инспекторы провели водителя и пассажира в отдел полиции. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, водитель предложил участковому уполномоченному взятку. Тот отказался и предупредил, что такие действия наказываются в уголовном порядке.

Однако водитель был настойчивым: он положил в блокнот, лежавший на столе участкового, 11 000 рублей.

Полицейский не только отверг мзду, но и сообщил о происходящем руководству. В итоге взяткодатель оказался на скамье подсудимых.

Служители Фемиды приговорили его к штрафу в 250 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, но гражданин уже уплатил эту сумму, сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.