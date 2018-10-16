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Общество | Пензенцев просят предлагать идеи по улучшению работы светофоров

16.10.2018|15:23
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В Пензе начат сбор предложений по оптимизации движения по дорогам города. Целью этой акции является повышение безопасности транспорта и пешеходов.

От жителей областного центра ждут идей по улучшению работы светофоров, размещению знаков, а также распределению транспортных потоков.

«Свое видение ситуации и конкретные идеи пензенцы могут оставлять в обсуждениях на сайте «Открытая Пенза» во вкладке «Дороги Пензы 2018» раздела «Жителям», - сообщили в пресс-службе администрации города.

24 сентября губернатор Иван Белозерцев поручил главе администрации Пензы Виктор Кувайцеву открыть на городском интернет-ресурсе специальный раздел для сбора жалоб и предложений жителей, касающихся работы светофоров. Итогом должны стать общественные слушания, которые пройдут в ноябре, и конкретные предложения по борьбе с транспортными заторами.

10 октября начальник департамента ЖКХ Максим Иванкин доложил о том, что на проспекте Победы в тестовом режиме запущена автоматическая система регулирования светофоров. По его словам, автомобилисты попадают в зеленую волну при скорости 60 километров в час.

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Гость|16.10.2018 15:50|

мое предложение:

На улице Кирова явно не хватает светофоров!

Почему нет светофора не остановке "детская библиотека"?

На остановке "Октябрь" надо срочно нарисовать пешеходные переход и обязательно поставить там светофор!

Пофиг на нормы и правила - больше светофоров на одну улицу!

Гость|16.10.2018 16:03|

На улице Пушкина перекресток Пушкина -Шевченко не возможно перейти дорогу с детьми когда ведешь их в школу . А о том что бы они одни там ходили и речи нет . А перекресток Пушкина - Толстого где взрослые в техникум ходят аж два светофора стоят . Что нельзя по одному на каждом перекрестке поставить ?

Гость|16.10.2018 16:05|

Предлагаю перевести время на 2 часа вперёд. Меня кто нибудь услышал?

Гость|16.10.2018 16:06|

Вот что то я не увидела зеленую волну.как попала на один красный так все и собрала.вместо 15 минут езды ехала полчаса и в итоге опаздала.хотя чему удивляться все как всегда -хотели как лучше а получилось все через одно место.

Гость|16.10.2018 16:07|

Для чего многочисленная армия идиотов в соответствующем министерстве получает зарплату? Чтобы горожане за них сами придумывали?

Гость|16.10.2018 16:10|

Гость писал(a):

На улице Кирова явно не хватает светофоров!

Почему нет светофора не остановке "детская библиотека"?

На остановке "Октябрь" надо срочно нарисовать пешеходные переход и обязательно поставить там светофор!

Пофиг на нормы и правила - больше светофоров на одну улицу!

ДА, да, все верно. Не хватает точно, и плевать на ГОСТы и правила по установке светофоров. Надо больше и больше ставить, чтоб совсем спокойно нельзя было проехать. Пензу и так все называют городом светофоров, понатыкали на каждом шагу, чтоб пешеходам не приходилось пару шагов делать до перекрестков. Все для них исключительно.

Гость|16.10.2018 16:14|

А зачем тогда специалисты в дорожном хозяйстве если не могут без жителей разработать схему движения и отрегулировать светофоры!?за что получают зарплату?

Гость|16.10.2018 16:23|

Вот что то я не увидела зеленую волну.как попала на один красный так все и собрала.вместо 15 минут езды ехала полчаса...зелёная волна это когда все смотрят на светофор,а не в зад друг другу.У нас как:зелёный загорелся первый только скорость включил и поехал,второй в это время по сторонам смотрел и потом заметил что первый от него уже в 15 метрах и поехал и тд.вот и получается что за место 10 машин проехало только 5.

Гость|16.10.2018 16:32|

На участках, где нет перекрестков перевести светофоры на кнопочный запуск перехода через дорогу с таймером в 1-2 минуты после нажатия кнопки перехода. Время на переход 15-30 секунд, запрет на повторное нажатие кнопки на 1-2 минуты после отчета времени перехода.

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