16.10.2018 | 15:23

В Пензе начат сбор предложений по оптимизации движения по дорогам города. Целью этой акции является повышение безопасности транспорта и пешеходов.

От жителей областного центра ждут идей по улучшению работы светофоров, размещению знаков, а также распределению транспортных потоков.

«Свое видение ситуации и конкретные идеи пензенцы могут оставлять в обсуждениях на сайте «Открытая Пенза» во вкладке «Дороги Пензы 2018» раздела «Жителям», - сообщили в пресс-службе администрации города.

24 сентября губернатор Иван Белозерцев поручил главе администрации Пензы Виктор Кувайцеву открыть на городском интернет-ресурсе специальный раздел для сбора жалоб и предложений жителей, касающихся работы светофоров. Итогом должны стать общественные слушания, которые пройдут в ноябре, и конкретные предложения по борьбе с транспортными заторами.

10 октября начальник департамента ЖКХ Максим Иванкин доложил о том, что на проспекте Победы в тестовом режиме запущена автоматическая система регулирования светофоров. По его словам, автомобилисты попадают в зеленую волну при скорости 60 километров в час.