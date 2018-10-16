16.10.2018 | 17:09

Студенты Пензенского государственного технологического университета поделились впечатлениями о поездке в Иркутскую область с теми, кто все это время продолжал учиться.

14 парней и девушек там не отдыхали, а вместе с преподавателями вуза исследовали объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который в настоящее время испытывает ряд экологических проблем.

Участники экспедиции взяли пробы воды из Байкала и проверили ее качество в выездной лаборатории. Результатами пензенцы остались довольны.

«Мы не нашли ни тяжелых металлов, ни хлора, ни нитратов, поэтому мы и рискнули ее попробовать. Все вернулись живые, поэтому мы можем сказать, что в целом состояние воды хорошее», - сообщила руководитель экспедиции Алина Холуденева.

А вот прибрежная зона не радует глаз. Туристы по-прежнему оставляют у водоема кучи мусора, часть которого пензенские студенты смогли убрать.

Чтобы полностью очистить территорию, нужны сотни рук и не одна неделя времени. Ни того, ни другого у пензенцев не было. Но все негативные моменты уже стерлись из памяти благодаря массе положительных впечатлений от экспедиции.

«Грандиозно, потому что для меня это первый опыт поездки на столь дальнюю дистанцию, я первый раз летел на самолете, эмоции зашкаливали. Семь дней мы были на Байкале, и все эти семь дней были насыщенны, каждый день мы познавали что-то новое», - рассказал студент ПензГТУ Виталий Шагалин.

В ходе экспедиции ребята изучили флору и фауну Иркутской области и Бурятии. Поездка стала возможной благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи и выигранному гранту.

Теперь в вузе думают, куда отправить своих лучших студентов - в Алтайский край или Карелию.