Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|16 окт 2018|19:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  75.92  |  $  65.53

Общество | Пензенские студенты вернулись из байкальской экспедиции

16.10.2018|17:09
Печать

Студенты Пензенского государственного технологического университета поделились впечатлениями о поездке в Иркутскую область с теми, кто все это время продолжал учиться.

14 парней и девушек там не отдыхали, а вместе с преподавателями вуза исследовали объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который в настоящее время испытывает ряд экологических проблем.

Участники экспедиции взяли пробы воды из Байкала и проверили ее качество в выездной лаборатории. Результатами пензенцы остались довольны.

«Мы не нашли ни тяжелых металлов, ни хлора, ни нитратов, поэтому мы и рискнули ее попробовать. Все вернулись живые, поэтому мы можем сказать, что в целом состояние воды хорошее», - сообщила руководитель экспедиции Алина Холуденева.

А вот прибрежная зона не радует глаз. Туристы по-прежнему оставляют у водоема кучи мусора, часть которого пензенские студенты смогли убрать.

Чтобы полностью очистить территорию, нужны сотни рук и не одна неделя времени. Ни того, ни другого у пензенцев не было. Но все негативные моменты уже стерлись из памяти благодаря массе положительных впечатлений от экспедиции.

«Грандиозно, потому что для меня это первый опыт поездки на столь дальнюю дистанцию, я первый раз летел на самолете, эмоции зашкаливали. Семь дней мы были на Байкале, и все эти семь дней были насыщенны, каждый день мы познавали что-то новое», - рассказал студент ПензГТУ Виталий Шагалин.

В ходе экспедиции ребята изучили флору и фауну Иркутской области и Бурятии. Поездка стала возможной благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи и выигранному гранту.

Теперь в вузе думают, куда отправить своих лучших студентов - в Алтайский край или Карелию.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 