16.10.2018 | 10:02

Пензенский районный суд защитил право двух жителей Золотой Подковы на въезд на территорию коттеджного поселка.

Как сообщается на сайте райсуда, истцы являются собственниками двух земельных участков с жилыми домами в селе Богословка, на огороженной территории поселка Золотая Подкова. Проехать к своим домам они могут только через участок, принадлежащий некоммерческому партнерству по управлению коттеджным поселком - через шлагбаум со стороны Пензы.

Истцы заплатили за проезд через КПП, но с 1 ноября 2017 года им его закрыли: их телефонные номера отключили от системы управления автоматическим поднятием шлагбаумов. Причиной была названа задолженность за содержание и обслуживание имущества общего пользования. Им предложили въезжать в поселок со стороны Богословки.

Граждане обратились к служителям Фемиды, попросив обязать НП УКП «Золотая подкова» устранить чинимые им и членам их семей препятствия, а также взыскать судебную неустойку на случай неисполнения решения суда и расходы на оплату госпошлины.

Определением суда к участию в деле в качестве соответчика было привлечено ООО «Бизнес-Партнер».

Рассмотрев дело, служители Фемиды признали запрет въезда незаконным. НП УКП «Золотая подкова» и ООО «Бизнес-Партнер» обязали не чинить препятствий истцам и членам их семей в проезде личного автотранспорта через КПП. В пользу граждан взыскано возмещение оплаты государственной пошлины (по 150 рублей каждому с каждой организации) и юридических услуг (по 10 000 рублей), а также неустойка на случай неисполнения решения суда (по 500 рублей в день).